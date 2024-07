Ma men nữ gây loạt vụ tai nạn kinh hoàng

Nữ tài xế gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong: Ngày 1/7, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu) gây ra vào đêm 27/6. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của Thanh là 82,3mg/l (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg/l). Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên được xác định là hai mẹ con. Người mẹ sinh năm 1951, người con sinh năm 1981 (trú đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP Vũng Tàu). 5 nạn nhân còn lại hiện được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu. Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người: Ngày 13/1, xe tải mang BKS: 78C 03787 do anh Lê Ngọc Quang (SN 1990) điều khiển lưu thông trên QL1A đến địa phận xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì bị sự cố nên phải tấp xe vào lề đường. Khoảng 1h40, khi tài xế đang đứng kiểm tra xe thì bất ngờ bị xe ô tô BKS: 38A- 516.83 do nữ tài xế Phan Thị Ngọc Minh (SN 2001) điều khiển đâm vào từ phía sau. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Quang tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy nữ tài xế ô tô con vi phạm ở mức 0,385mg/L khí thở. Ngày 11/6, TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt Minh 15 tháng tù. Cô gái lái ô tô đâm đổ tường: Sáng 4/12/2023, nữ tài xế B.T.L (20 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe Mercedes, lưu thông theo hướng Hàng Bạc đi Hàng Ngang - Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), khi đến trước số nhà 47 đã bất ngờ lao vào ngôi nhà này. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, bức tường gạch của ngôi nhà đã bị đổ. Phần đầu xe Mecerdes hư hỏng, mắc kẹt trong đống gạch. Qua đo nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định nữ tài xế vi phạm ở mức độ 2 (vượt 0,25 mg - 0,4 mg/1 lít khí thở). Phạt nữ thiếu tá say xỉn gây tai nạn: Tối 28/10/2022, T.T.L (38 tuổi, thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) lái ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia, khi đến ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân thì xảy ra tai nạn giao thông. Lúc xảy ra vụ việc, bà L. đang mặc trang phục công an nhân dân, có biểu hiện say xỉn nên bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, bà L. đã bị Công an tỉnh Gia Lai kỷ luật giáng chức từ Đội trưởng xuống làm Phó đội trưởng một đội tại Công an huyện Đăk Đoa. Ngày 9/11/2022, UBND tỉnh Gia Lai xử phạt bà L. vi phạm hành chính 46 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hạng B2 trong thời hạn 2 năm. Nữ tài xế say xỉn gây tai nạn rồi điều khiển xe nổ lốp bỏ chạy: Chiều 10/7/2022, Đ.L (33 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô 93A-317.49 do N.T.M.L điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng hư hỏng, Đ.L bị thương nhẹ. Sau tai nạn, M.L tiếp tục điều khiển xe ô tô bể bánh trước rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, M.L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/ 1 lít khí thở. Ngày 5/9/2022, UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt tài xế M.L số tiền 70 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn rồi bỏ chạy: Tối 28/8/2022, nữ tài xế Lưu Thị Hồng Liên (35 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển xe ô tô hiệu BMW mang BS 51G - 883.03 lưu thông trên đường Phạm Viết Chánh, hướng từ vòng xoay Cộng Hòa đi Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM), đã xảy ra va quệt với một xe ô tô đang đậu ở lề đường. Nữ tài xế Lưu Thị Hồng Liên không dừng lại mà lái xe ô tô bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi. Vụ việc khiến 3 xe gắn máy của người dân bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế này là 1,017 mg/lít khí thở. 42 tháng tù cho nữ tài xế say xỉn gây tai nạn giao thông: Ngày 17/6/2019, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM đã tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, đêm 21/10/2018, bà Nga điều khiển ô tô BMW từ nhà hàng của mình ở quận 3 về nhà ở quận 12, sau khi uống rượu bia từ 8h cùng ngày. Khi đến vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, ôtô của bà Nga đâm vào 5 xe máy dừng đèn đỏ phía trước. Cơ quan chức năng cho biết, nồng độ cồn trong cơ thể bà Nga vượt mức cho phép, lên đến 0,94 mg/l khí thở. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong. Nguồn: ĐTHĐT.

