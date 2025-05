Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 chiều 5/11/2016, ông Nguyễn Văn K. (SN 1960, ngụ ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thả trâu ra đồng ăn cỏ. Khi đàn trâu đi ngang cánh đồng nằm bên cạnh rừng tràm ở ấp Đoàn Kết, con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông Kính chạy đến cầm dây kéo con trâu ra thì mùi thối bốc lên kinh khủng, ông vén cỏ thì phát hiện xác người nằm úp mặt xuống đất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc quần jean xanh, áo thun ngắn tay. Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân là bụi rậm nằm giữa 2 khu rừng tràm, khu vực này rất vắng người. Người dân cho biết, khu vực này thỉnh thoảng có một số thanh niên vào tụ tập đá gà ăn tiền, ngoài ra đây còn là điểm hút chích của bọn nghiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết trước đó từ 3 đến 4 ngày, xác đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Do thời gian này xảy ra nhiều cơn bão, mưa liên tục nên khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng. Bác sĩ pháp y cho biết, phần hộp sọ của nạn nhân bị vỡ thành nhiều mảnh, chấn thương sọ não nặng, đây là nguyên nhân chính gây tử vong. Ngoài ra bác sĩ pháp y còn phát hiện, phần đầu và mặt nạn nhân bị tác động bằng vật tày có cạnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 9/11/2016, anh Hoàng Đức T. (SN 1975, tạm trú tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) đến cơ quan công an trình báo có anh ruột tên Hoàng Đức Tr. (SN 1973) mất tích. Anh Tr. đi khỏi nhà từ ngày 2/11/2016, kể từ đó mất liên lạc. Khi đi, anh Tr. có sử dụng chiếc xe Wave, nhưng không rõ biển số. Gia đình còn cho biết thêm, anh Tr. chưa có vợ con, từng nghiện ma túy và đã được đưa đi cai nghiện, mới về nhà cách đây 2 tháng và có dấu hiệu tái nghiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Anh T kể, trước đây gia đình sống ở quận 2, TP HCM, nhưng do bị giải tỏa, gia đình đã dọn về Nhơn Trạch. Mặc dù về Nhơn Trạch, nhưng anh Tr. thường xuyên quan hệ với một số bạn bè cũ ở quận 2. Tiến hành so sánh dấu vân tay của tử thi, CQĐT xác định xác chết trong bụi rậm chính là anh Hoàng Đức Tr. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, khoảng một tháng sau, vào ngày 9/12/2016, CQĐT đã tìm ra được đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Tr là Nguyễn Quốc Hưng (SN 1982, ngụ khu phố 3, phường Tân Quy, quận 7, TP HCM), đối tượng thứ 2 là em ruột của Hưng, tên là Nguyễn Phước Tân (tự Bé 9, SN 1985). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thế nhưng, do hai anh em này không nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên thay đổi chỗ ở. Sau nhiều ngày đeo bám, phát hiện cả hai anh em này có những dấu hiệu bất thường, hay lo lắng và có biểu hiện trầm cảm…Sáng 3/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp những kẻ tình nghi để đấu tranh làm rõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 11h trưa cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng tại phường Long Trường, quận 9. Bản thân Hưng nghiện ma túy nặng, thường xuyên rủ anh Tr. đến khu vực hầm Thủ Thiêm, quận 2 để sử dụng ma túy. Đến khi không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hưng nghĩ đến việc giết anh Tr. cướp xe bán lấy tiền. Vào khoảng 10h sáng 2/11/2016, sau khi đi làm sơn nước về, Hưng hẹn anh Tr. đến hầm Thủ Thiêm để sử dụng ma túy. Hưng mang theo một cây búa rồi nhờ một người quen chở đến điểm hẹn. Khi anh Tr. đến, Hưng nhờ chở vào quận 1 mua heroin. Sau đó Hưng rủ anh Tr. sang ấp Đoàn Kết xem đá gà. Về đến xã Vĩnh Thanh, Hưng rủ anh Tr. vào rừng tràm sử dụng ma túy. Nhân cơ hội anh Tr. đang phê, Hưng lấy búa đánh liên tiếp 5 phát vào đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Hưng lục túi lấy bóp, điện thoại rồi cướp luôn chiếc xe wave chạy về chỗ em trai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi bán chiếc xe được 6 triệu, Hưng kể cho Tân nghe việc giết anh Tr. cướp xe. Do sợ bị phát hiện, Hưng bảo Tân giúp chở về Nhơn Trạch để giấu xác. Đến 19h cùng ngày, được Tân chở đến hiện trường, Hưng vác xác anh Tr mang vào sâu trong rừng tràm khoảng 50m, giấu trong bụi rậm. Sáng hôm sau, Hưng đón xe đò bỏ trốn về Nghệ An thăm người yêu, đến ngày 20/11/2016 thì quay lại TP HCM. Sau này, đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

