Luật Cảnh vệ: Cần bổ sung quy định không lạm dụng quyền con người

Tán thành Bộ Công an quyết biện pháp cảnh vệ trường hợp cấp thiết

Chiều 3/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình quan điểm, tuỳ tình hình an ninh trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ là phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Luyến (đoàn Hưng Yên).

Theo đó, tại điểm h khoản 3 Điều 1 "trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điều này".

Đại biểu Vũ Hồng Luyến (đoàn Hưng Yên) cho hay, việc quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết là cần thiết. Vì tại khoản 5 Điều 10 Luật Cảnh vệ hiện hành quy định "căn cứ tình hình an ninh chính trị trong từng giai đoạn, khi xét thấy cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đối tượng cảnh vệ và việc áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ phù hợp với quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 của luật này".

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tính kịp thời nên đã tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác cảnh vệ.

"Mặt khác, việc áp dụng biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp trên phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 "quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật, trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng", đại biểu Luyến nêu ý kiến.