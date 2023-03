Lừa đảo tuyển cộng tác viên online: Tiền lời cao, nhiều người sập bẫy!

Người phụ nữ bị chiếm đoạt 400 triệu đồng: Ngày 26/3, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, chị T. (41 tuổi, người địa phương) thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên online trên Facebook, nên đăng ký. Chị T. được yêu cầu đặt lệnh làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm để tăng tương tác. Đổi lại, chị sẽ được hưởng hoa hồng. Tin lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, chị T đã chuyển khoản gần 400 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Không nhận được tiền hoa hồng như cam kết, người phụ nữ trình báo công an. (Ảnh minh họa) Bị lừa hơn 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán hàng qua mạng: Khoảng giữa tháng 2/2023, chị N. thấy trang Facebook có tên Khối TD YOD 2023 quảng cáo cần tuyển cộng tác viên kinh doanh thời trang với lợi nhuận trên 300.000/ngày. Chị N. đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng này và trong lần đầu chuyển 500.000 đồng làm nhiệm vụ thì được thông báo trả “hoa hồng” 650.000 đồng. Thấy đơn giản, chị N tiếp tục chuyển tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Khi biết bị lừa, nạn nhân đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng trình báo. Người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online: Ngày 3/2, chị T (40 tuổi, ở Hà Nội) đến Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị T. cho biết, có nhận được lời mời làm cộng tác viên, sẽ được hưởng tiền hoa hồng cho sàn thương mại điện tử Tiki. Từ ngày 25-30/1, chị T đã chuyển khoảng 2,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Lúc này, chị T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. (Ảnh minh họa) Làm cộng tác viên online, người phụ nữ bị mất gần 500 triệu đồng: Ngày 10/11/2022, chị G. (SN 1988; HKTT: Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, chị G. nhận được lời mời làm cộng tác viên trong nhóm Telegram. Chị G. thực hiện các nhiệm vụ và 5 lần chuyển tiền nhưng không được nhận được tiền gốc và hoa hồng. Tổng số tiền chị đã chuyển là gần 500 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Làm cộng tác viên bán hàng online, bị lừa hơn 3,2 tỷ đồng: Ngày 23/9/2022, chị Nguyễn Thị L (SN 1984; ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được lời mời làm cộng tác viên bán hàng online. Lần đầu chị nạp tổng số tiền 80 triệu đồng nhưng sau đó các đối tượng yêu cầu cần nạp số tiền lớn hơn mới được rút tiền. Chị L tiếp tục nạp thêm hơn 200 triệu thì được báo sai ID tài khoản. Để chứng minh mình không sai, chị L nộp thêm hơn 300 triệu nữa. Sau nhiều lần giải trình, chị L đã chuyển tổng số 3,24 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng vẫn không nhận được tiền. Biết mình bị lừa, chị L đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo vụ việc. (Ảnh minh họa) Bị lừa 1 tỷ đồng vì chiêu “cộng tác viên bán hàng online”: Ngày 7/9/2022, chị chị Q, (24 tuổi, trú tại trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) lên mạng xã hội tìm việc làm online, thì nhận được lời mời làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng, hưởng hoa hồng. Chị Q đã tin tưởng chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Tuy nhiên, chị không được nhận hoa hồng cũng như số tiền đã đầu tư. Lúc này, chị Q mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. (Ảnh minh họa) "Sập bẫy" tuyển cộng tác viên bán hàng, người phụ nữ mất 1,2 tỷ: Ngày 1/7/2022, chị T (SN 1983; trú tại quận Long Biên, Hà Nội) thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng online trên facebook nên đã tham gia. Khi làm nhiệm vụ thanh toán 4 đơn hàng đầu thì chị T nhận được số tiền 900.000 đồng. Từ nhiệm vụ lần thứ 5 đến lần thứ 10, chị T đã chuyển 1,2 tỷ đồng nhưng không nhận được tiền. Biết mình bị lừa, chị T đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo. (Ảnh minh họa) Bị lừa gần 500 triệu đồng vì bán hàng online: Ngày 22/6/2022, chị C. (SN 1992, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn tải app VINASUN làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng, hưởng tiền hoa hồng chênh lệch 10-20%. Khi thanh toán các đơn hàng với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, chị C. được yêu cầu nạp thêm tiền mới nhận được tiền gốc và thưởng, nếu không sẽ bị khóa tài khoản. Biết mình bị lừa, chị đến cơ quan công an trình báo sự việc. (Ảnh minh họa) Lên mạng làm cộng tác viên online, cô gái mất hơn 300 triệu: Ngày 18/4/2022, chị T. (SN 1995, trú tại Long Biên, Hà Nội) thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online trên facebook, chị T. đã tham gia. Khi làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng 1 có giá trị 160.000 đồng, cô gái này nhận được số tiền 250.000 đồng, đơn hàng 2 có giá trị 600.000 đồng thì nhận được 800.000 đồng. Đến nhiệm vụ lần 3, chị T. đã chuyển 312 triệu thì các đối tượng thông báo số tiền muốn rút vượt quá 500 triệu nên cần phải làm thêm giao dịch trị giá 450 triệu đồng mới được rút toàn bộ số tiền. Sau đó, chị T. nói chuyện với gia đình và được người nhà khuyên can nên đã đến cơ quan công an trình báo.(Ảnh minh họa) Người phụ nữ mất gần 600 triệu đồng vì bị lừa làm cộng tác viên bán hàng online: Ngày 10/3/2022, chị Đặng Thị Huyền (26 tuổi sống tại Cà Mau) được một người bạn làm cùng công ty cũ giới thiệu công việc làm qua app. Theo hướng dẫn của đối tượng Lê Văn Quyết, chị Huyền đã lần lượt chuyển khoản theo từng nhiệm vụ. Chỉ sau 2 ngày (10/3/2022-12/3/2022), chị Huyền đã mất tổng 520 triệu. Ngay sau vụ việc, chị Huyền cùng chồng đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an TP Cà Mau. Làm cộng tác viên bán hàng online, người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng: Chị N. (SN 1993; trú tại Hà Nội) nhận được một lời mời làm cộng tác viên chạy quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee... Mỗi ngày có 7-15 nhiệm vụ với số tiền thưởng dao động từ 20 nghìn đến 50 nghìn đồng, tùy vào nhiệm vụ. Chị N đã thanh toán nhiều đơn hàng với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng và được hứa sẽ nhận tiền công khoảng 1,5 tỷ đồng, nhưng sau đó không nhận được tiền. Biết mình bị lừa, ngày 28/2/2022, chị N đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo sự việc. Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử. "Mồi nhử" các đối tượng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10-20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.

