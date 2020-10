Lũ lụt miền Trung: Nước lũ trôi đi, tình người ở lại!

Đợt mưa lũ lớn ở miền Trung (từ 5/10 đến 13/10) đã để lại những thiệt hại nặng nề. Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 40 người chết, 8 người mất tích, hơn 135000 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Hơn 21.000 người phải sơ tán... Lũ lớn miền Trung khiến cuộc sống của người dân lâm cảnh vô cùng khó khăn. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia gồm 6500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương vùng lũ cũng đã kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân trên cả nước giúp người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ lịch sử. Nước lũ miền Trung gây bao khó khăn, mất mát cho người dân nhưng rồi sẽ trôi đi nhưng tình người mãi sẽ ở lại với tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, cả nước đã hướng về khúc ruột miền Trung ruột thịt để giúp đỡ về tinh thần, vật chất, hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, ngay tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, đã kêu gọi các đại biểu dự Đại hội và người dân Thủ đô tham gia ủng hộ miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ngày 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã phát lời kêu gọi ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trước mắt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 5 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền trung. Cùng với Hà Nội và Vĩnh Phúc, nhiều địa phương trên cả nước đã kêu gọi ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tích cực tham gia ủng hộ miền Trung như việc một doanh nhân ở Nghệ An đã ủng hộ 100 triệu đồng và kêu gọi các cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Tập đoàn Ecopark đã ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ... Trên diễn đàn mạng xã hội xe và giao thông OFFB MXH, ông Nguyễn Quốc Bình đã phát động kêu gọi các thành viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Chỉ sau vài tiếng phát động số tiền các thành viên quyên góp ủng hộ đã lên tới hơn 50 triệu đồng và con số này chưa dừng lại khi nhiều tấm lòng đang cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung. Một hình ảnh khiến mạng xã hội cảm động những ngày qua là nữ ca sĩ Thủy Tiên đã kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và số tiền quyên góp đã tăng lên 25 tỷ đồng sau 2 ngày phát động. Hình ảnh nữ ca sĩ chèo xuồng, lội nước, vượt qua vất vả, hiểm nguy trong nước lũ trao những phần quà đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến nhiều người xúc động. "Cả đêm qua không ngủ được, không biết sao mình cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung lẫn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vã, vì 1 khi mà mình đã làm gì thì mình cứ hay phải tự tay làm tới nơi tới chốn nên chả biết sức mình có chịu nổi hay không... mà không làm thì trong lòng nó cứ day dứt ngủ không được khổ tâm hết sức. Đợt này mình theo dõi thấy ngoài lũ lụt ra, miền Trung lại chuẩn bị có bão tiếp tục, nên có thể đồng bào miền Trung mình sẽ còn tan hoang nữa, nên sau khi suy nghĩ cả đêm, mình quyết định sẽ bỏ bớt công việc đi ra giúp đỡ và chia sẻ cùng người dân miền trung 1 phần nào đó khó khăn" – nữ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân. Không chỉ Thủy Tiên, hàng loạt nghệ sĩ như H'hen Niê, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân... đã chung ta quyên góp, kêu gọi hỗ trợ miền Trung phòng chống bão lũ. Cùng với đó, các cầu thủ Việt Nam cũng rất tích cực hướng về miền Trung ruột thịt. Tiền đạo Anh Đức đã quyên góp hàng chục tỷ đồng để ủng hộ người dân nơi đây. Ngày 15/10 tới, nghệ sĩ Tiến Luật cùng cầu thủ Trần Hữu Đông Triều sẽ tổ chức một trận đấu gây quỹ ủng hộ người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì mưu lũ có sự tham gia của nhiều cầu thủ, các nghệ sĩ và các doanh nghiệp. Danh sách đơn vị, cá nhân, tổ chức hướng về, ủng hộ miền Trung sẽ còn dài thêm, tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất giúp người dân, đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Tình người trong lũ – không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ vật chất và tinh thần, trong sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 30 người mất tích, hàng nghìn chiến sĩ, cán bộ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, mở đường để thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân, cả nước dường như nín thở dõi theo cuộc tìm kiếm. Trong những ngày mưa lũ, cũng không ít tấm gương quên mình để cứu giúp người khác. Nghĩa đồng bào thật cao cả, thiêng liêng. Lũ rồi sẽ qua đi nhưng tình người mãi sẽ ở lại. >>> Mời độc giả xem thêm video Cập nhật tình hình cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế). Nguồn:THDT

