Lột đồ, đánh ghen dã man giữa đường: Đừng mù quáng vi phạm pháp luật

Dư luận vẫn chưa nguôi sau hàng loạt vụ đánh ghen, hành hạ tình địch xảy ra ở Cà Mau, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội... thời gian qua, mới đây, tại địa bàn phường Cao Thắng, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục xảy ra một vụ đánh ghen dã man. Trong đoạn clip dài 17 phút được lan truyền trên mạng xã hội, một cô gái trẻ bị nhiều người kéo từ trong nhà trọ ra ngoài đường lột quần áo và hành hung dã man. (Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen trên địa bàn phường Cao Thắng) Theo An ninh Thủ đô, qua điều tra bước đầu của Công an TP Hạ Long, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 4/7, chị Trần Thị G. (SN 1993, trú tại Đô Lương, Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (SN 1990, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đang ở trong một nhà trọ ở khu vực phường Cao Thắng, TP Hạ Long thì bị một nhóm người, trong đó có chị Đinh Thị H.T (SN 1994, vợ anh V), bà Trương Thị Th. (SN 1956, mẹ đẻ anh V) cùng một số người nhà bên vợ anh V xông vào dùng tay chân, ống kẽm… đánh gây thương tích và xé quần, kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài ngõ. (Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen) Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được làm rõ, thời gian gần đây, anh V. và chị G. có mối quan hệ nam nữ nên chị T. ghen tuông. Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh chụp từ clip) Cùng lúc, thông tin trên Người Lao Động cho biết, CQĐT Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ngày 6/7 đang điều tra làm rõ vụ việc bà Trịnh Thị L. (SN 1965, ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) cố ý gây thương tích cho chị N.T.T.N (SN 1992, ngụ cùng xã). Theo Giao thông, nghi ngờ chị N là nhân tình của chồng mình, nên khi bà L phát hiện chồng là ông Bùi Văn H. (SN 1965) chạy xe máy chở chị N. đã đuổi theo. Khi đuổi kịp, bà L. nhào tới ôm chặt, chửi bới và dùng dao lam rạch lên vùng mắt và ngực chị N. làm rách sâu vào vùng thịt chảy nhiều máu. Gây án xong, bà L. bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu khâu nhiều mũi. (Ảnh minh họa) Giữa tháng 6, vụ đánh ghen bằng cách lột đồ rồi đổ nước mắm, ớt bột lên người nạn nhân xảy ra ở TP Thanh Hóa cũng đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nạn nhân tên là L.T.G (SN 1990, trú TP Thanh Hóa) làm việc tại một thẩm mỹ viện ở TP Thanh Hóa. Bình luận về vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng, không rõ câu chuyện "tranh vợ cướp chồng" ra sao nhưng hành vi quá thô bạo, côn đồ của nhóm người trong clip là không thể chấp nhận. Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen ở TP Thanh Hóa. Vào cuộc điều tra, CQĐT Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập 4 đối tượng liên quan, sau đó đã tiến hành khởi tố bị can đối với 3 người gồm: Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, trú ở phố Bến Ngự, phường Trường Thi); Nguyễn Thuỳ Linh (26 tuổi) và Phạm Thị Thuỳ Dung (27 tuổi) cùng trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá để điều tra hành vi làm nhục người khác. Trong ảnh, chị G lúc điều trị ở bệnh viện. (Ảnh: VTC 14) Trước đó không lâu, khoảng giữa tháng 5, một vụ đánh ghen tàn bạo cũng xảy ra trên địa bàn xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) gây bức xúc dư luận địa phương. Trong clip lan truyền trên mạng, 2 người (1 nam, 1 nữ) khoảng ngoài 40 tuổi bị đánh ghen. Cả 2 người trong trạng thái không áo quần, bị một nhóm khoảng 5-7 người trói lại rồi đánh đập, chửi bới. (Ảnh chụp từ clip) Qua xác minh, người đàn ông bị đánh ghen trong clip là một Thượng úy công an, công tác tại Trại giam Cái Tàu, có trụ sở ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, người phụ nữ là cán bộ ấp ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sau khi vụ việc xảy ra, ban lãnh đạo cơ quan nơi người đàn ông làm việc đã đình chỉ công tác và tiến hành kiểm điểm ông này. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Làm nhục người khác", trong đó có đối tượng là vợ người đàn ông trong clip đánh ghen.



Hành vi đánh đập, lột đồ thô bạo, côn đồ của những người đi đánh ghen là không thể chấp nhận, vi phạm pháp luật

Dư luận vẫn chưa nguôi sau hàng loạt vụ đánh ghen, hành hạ tình địch xảy ra ở Cà Mau, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội... thời gian qua, mới đây, tại địa bàn phường Cao Thắng, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục xảy ra một vụ đánh ghen dã man. Trong đoạn clip dài 17 phút được lan truyền trên mạng xã hội, một cô gái trẻ bị nhiều người kéo từ trong nhà trọ ra ngoài đường lột quần áo và hành hung dã man. (Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen trên địa bàn phường Cao Thắng) Theo An ninh Thủ đô, qua điều tra bước đầu của Công an TP Hạ Long, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 4/7, chị Trần Thị G. (SN 1993, trú tại Đô Lương, Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (SN 1990, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đang ở trong một nhà trọ ở khu vực phường Cao Thắng, TP Hạ Long thì bị một nhóm người, trong đó có chị Đinh Thị H.T (SN 1994, vợ anh V), bà Trương Thị Th. (SN 1956, mẹ đẻ anh V) cùng một số người nhà bên vợ anh V xông vào dùng tay chân, ống kẽm… đánh gây thương tích và xé quần, kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài ngõ. (Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen) Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được làm rõ, thời gian gần đây, anh V. và chị G. có mối quan hệ nam nữ nên chị T. ghen tuông. Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh chụp từ clip) Cùng lúc, thông tin trên Người Lao Động cho biết, CQĐT Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ngày 6/7 đang điều tra làm rõ vụ việc bà Trịnh Thị L. (SN 1965, ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) cố ý gây thương tích cho chị N.T.T.N (SN 1992, ngụ cùng xã). Theo Giao thông, nghi ngờ chị N là nhân tình của chồng mình, nên khi bà L phát hiện chồng là ông Bùi Văn H. (SN 1965) chạy xe máy chở chị N. đã đuổi theo. Khi đuổi kịp, bà L. nhào tới ôm chặt, chửi bới và dùng dao lam rạch lên vùng mắt và ngực chị N. làm rách sâu vào vùng thịt chảy nhiều máu. Gây án xong, bà L. bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu khâu nhiều mũi. (Ảnh minh họa) Giữa tháng 6, vụ đánh ghen bằng cách lột đồ rồi đổ nước mắm, ớt bột lên người nạn nhân xảy ra ở TP Thanh Hóa cũng đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nạn nhân tên là L.T.G (SN 1990, trú TP Thanh Hóa) làm việc tại một thẩm mỹ viện ở TP Thanh Hóa. Bình luận về vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng, không rõ câu chuyện "tranh vợ cướp chồng" ra sao nhưng hành vi quá thô bạo, côn đồ của nhóm người trong clip là không thể chấp nhận. Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen ở TP Thanh Hóa. Vào cuộc điều tra, CQĐT Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập 4 đối tượng liên quan, sau đó đã tiến hành khởi tố bị can đối với 3 người gồm: Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, trú ở phố Bến Ngự, phường Trường Thi); Nguyễn Thuỳ Linh (26 tuổi) và Phạm Thị Thuỳ Dung (27 tuổi) cùng trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá để điều tra hành vi làm nhục người khác. Trong ảnh, chị G lúc điều trị ở bệnh viện. (Ảnh: VTC 14) Trước đó không lâu, khoảng giữa tháng 5, một vụ đánh ghen tàn bạo cũng xảy ra trên địa bàn xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) gây bức xúc dư luận địa phương. Trong clip lan truyền trên mạng, 2 người (1 nam, 1 nữ) khoảng ngoài 40 tuổi bị đánh ghen . Cả 2 người trong trạng thái không áo quần, bị một nhóm khoảng 5-7 người trói lại rồi đánh đập, chửi bới. (Ảnh chụp từ clip) Qua xác minh, người đàn ông bị đánh ghen trong clip là một Thượng úy công an, công tác tại Trại giam Cái Tàu, có trụ sở ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, người phụ nữ là cán bộ ấp ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sau khi vụ việc xảy ra, ban lãnh đạo cơ quan nơi người đàn ông làm việc đã đình chỉ công tác và tiến hành kiểm điểm ông này. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Làm nhục người khác", trong đó có đối tượng là vợ người đàn ông trong clip đánh ghen.



Hành vi đánh đập, lột đồ thô bạo, côn đồ của những người đi đánh ghen là không thể chấp nhận, vi phạm pháp luật