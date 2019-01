Lời khai tên cướp đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp vàng

Về vụ tên cướp đâm gục bé gái 10 tuổi xảy ra tại Thừa Thiên- Huế, ngày 6/1, nguồn tin từ Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên- Huế) cho biết, bước đầu nghi phạm đã khai động cơ gây án của mình.

Theo đó, nghi phạm Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú xóm 5, thôn Kế Sung, xã Phú Diên) khai rằng vào chiều 4/1, đối tượng đến gia đình ông Nguyễn Đại Thọ (trú thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) để cầm đồ. Vật được Việt đem cầm cố là một chiếc vòng bằng vàng giả.

Hiện trường vụ án bé gái 10 tuổi bị tên cướp đâm gục khi ở nhà một mình. Tại đây, Việt thấy gia đình ông Thọ chỉ có người cháu của ông này là bé N.T.T.T (SN 2009) ở nhà. Quan sát thấy trên người T có đeo một sợi dây chuyền vàng, Việt nổi lòng tham và nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Việt đi ra phía sau nhà nạn nhân lấy một cây dao thái lan rồi dùng dao đâm 2 nhát vào bụng T. Sau khi T gục xuống, Việt cướp sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động hiệu Nokia của cháu bé rồi rời khỏi hiện trường. Theo thông tin từ khoa Ngoại cấp cứu bụng Bệnh viện Trung ương Huế, bé T được đưa nhập viện lúc 17h ngày 4.1 trong tình trạng không tìm thấy huyết áp, mất máu cấp. Bệnh nhân bị 2 nhát đâm bên phải và trái ổ bụng, trong đó nhát đâm bên phải làm xuyên gan, chảy máu, thủng mật, còn nhát đâm bên trái làm thủng thận, ruột và đa chấn thương nội tạng. Một bác sĩ là lãnh đạo khoa Ngoại cấp cứu bụng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trễ, huyết áp tụt trong thời gian dài, mất máu trầm trọng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được cho thở máy. “Tiên lượng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao”, bác sĩ này nhận định về bệnh tình cháu T. Ngôi nhà nơi bé gái 10 tuổi bị đối tượng cướp tài sản đâm gục.

Như tin đã đưa, trước đó vào lúc 16h54 ngày 4/1, Công an xã Phú Diên nhận được trình báo của ông Nguyễn Đại Thọ về việc người cháu của ông này là bé N.T.T.T bị đối tượng cướp tài sản xông vào nhà đâm trọng thương.

Theo nội dung trình báo, vào khoảng 16h35 cùng ngày, bé T đang ở nhà thì có một đối tượng đến nhà. Tại đây, đối tượng sử dụng dao nhọn đâm vào người bé T nhiều nhát khiến cháu bé gục xuống. Sau khi đâm gục cháu bé, đối tượng cướp đi sợi dây chuyền vàng 18k và điện thoại di động của nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án vừa là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đại Thọ, vừa là nơi hộ dân này kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an xã Phú Diên phối hợp với Công an huyện Phú Vang lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và truy tìm đối tượng gây án.

Sau một thời gian tích cực truy xét dựa trên các thông tin do camera an ninh ghi lại, vào lúc 21h54 ngày 4/1, lực lượng công an ập vào nơi Nguyễn Văn Việt cư trú và bắt giữ đối tượng này.