Lời khai kẻ giết bạn gái xinh đẹp trong ô tô rồi tự tử

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đào Công Châu (27 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) điều tra về hành vi " Giết người". (Nghi can Châu điều trị tại bệnh viện) Châu làm nghề tài xế. Hai năm trước, Châu có quan hệ tình cảm với Trần Thị Gia M. (18 tuổi). Cô gái ngụ cùng huyện với Châu, làm nghề uốn tốc ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Khoảng tháng 8/2019, Châu nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác nên tìm cách níu kéo. Gã tài xế nảy sinh ý định nếu không níu kéo được tình cảm với bạn gái thì sẽ sát hại và tự tử. Ngày 21/8, Châu thuê ôtô chạy từ Cần Thơ đến TP Biên Hòa để gặp bạn gái. Sau đó, Châu gọi điện thoại nhưng M. không bắt máy. Sáng 25/8, Châu hẹn bạn gái gặp mặt nói lời chia tay để về Cần Thơ. Lúc ngồi trong ôtô, Châu đòi kiểm tra điện thoại của bạn gái nhưng thiếu nữ không cho. Châu cho rằng bạn gái có quan hệ với người khác nên ghen tuông. Châu lừa nạn nhân nhắm mắt để tặng quà, sau đó cầm dao cắt cổ cô gái dẫn đến tử vong. Gây án xong, anh ta dùng khăn lau máu và đắp vào vết thương ở cổ nạn nhân, đặt thi thể ngồi bên cạnh. Trên đường chạy xe máy từ Đồng Nai về Cần Thơ, Châu ghé cửa hàng mua thuốc trừ sâu. Khi điều khiển ôtô đến khu dân cư vắng người ở huyện Vĩnh Thạnh, Châu uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Người dân phát hiện vụ việc, báo cảnh sát. Châu được đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch. Gia đình của cô gái xinh đẹp nghi bị cứa cổ trên ô tô cho hay, cơ quan chức năng có thu giữ trong xe ô tô 1 vỏ chai thuốc trừ sâu, 1 chai còn nguyên và một con dao. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân sớm làm sáng tỏ vụ việc cô gái xinh đẹp nghi bị cứa cổ trên ô tô. Bà Phạm T.T. (76 tuổi), bà ngoại của nghi can cho biết, Châu từ nhỏ đã sống chung với bà. 5 năm trước, Châu đi nghĩa vụ về thì đi học nghề lái xe và hiện lái xe dịch vụ. Chiếc xe mà Châu dùng để chở người yêu là thuê của một người tại địa phương.

