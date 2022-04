Loạt tướng lĩnh, quan chức, doanh nhân... bị khởi tố trong tháng 4/2022

5 tướng cảnh sát biển bị khởi tố, bắt giam để điều tra “tham ô tài sản”: Chiều 18/4, thông tin từ Bộ Quốc phòng, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam trung tướng Nguyễn Văn Sơn - cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và trung tướng Hoàng Văn Đồng - nguyên Chính ủy Cảnh sát biển) về tội Tham ô tài sản, theo Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng có quyết định khởi tố, bắt giam 5 cựu sĩ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về cùng tội danh “Tham ô tài sản” gồm Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - nguyên Phó chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển, thiếu tướng Phạm Kim Hậu - nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, thiếu tướng Bùi Trung Dũng - nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát biển, đại tá Nguyễn Văn Hưng - nguyên Phó tư lệnh và thượng tá Bùi Văn Hòe - Phó trưởng phòng Tài chính. Các quyết định tố tụng đối với 7 bị can đã được Viện kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt do “nhận hối lộ”: Liên quan vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, ngày 14/4, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên - chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn - nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Khởi tố, bắt giam Facebooker Đặng Như Quỳnh: Ngày 14/4, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra khởi tố bị can, Lệnh tạm giam Đặng Như Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Quỳnh bị bắt khẩn cấp vào ngày 12/4 do có hành vi: đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư. Khởi tố 22 bị can vụ án Công ty Phú Hưng Phát: Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả” thuộc nhóm in ấn, làm tem giả, gia công và tiêu thụ sách giả. Trong đó có 3 bị can Văn Thị Hiền - chủ Nhà sách Hiền Long, Đỗ Văn Được - chủ Shop Bống & Bin) và Phan Thị Thanh Thoan (giáo viên) bị bắt giam. 19 người còn lại bị cấm rời nơi cư trú. Các đối tượng đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời. Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị khởi tố: Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: THĐT

