Loạt “quan chức” Bộ Y tế, KH&CN bị khởi tố, kỷ luật liên quan Việt Á

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh - phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về tội Lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Huỳnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ để giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn - vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị & Công trình y tế, trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định pháp luật. Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố ông Nguyễn Minh Tuấn-cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng - Phó vụ trưởng Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ KH&CN liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á. (Ảnh: Ông Nguyễn Minh Tuấn). Mới đây, tại Kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trịnh Thanh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Cảnh cáo các ông: Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thiện Thành - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Lê Bách Quang - Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại kỳ hợp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Phó Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế. (Ảnh: ông Nguyễn Nam Liên). Cảnh cáo các ông: Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Khiển trách các ông: Đỗ Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế. UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả điều tra vụ Việt Á cho thấy, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 "bắt tay" với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 để hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Phan Quốc Việt đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Theo lời khai của Việt, số tiền Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" gần 800 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn: PLO

