“Lò” giết mổ gia súc không phép, ô nhiễm: Yêu cầu dừng hoạt động

cơ sở giết mổ gia súc không phép ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, ngày 29/10/2024, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành Đinh Văn Lâm ký, ban hành thông báo số 47/TB-UBND, yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc giết mổ gia súc. Liên quan đến đến sự việcở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, ngày 29/10/2024, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành Đinh Văn Lâm ký, ban hành thông báo số 47/TB-UBND, yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc giết mổ gia súc.



Nội dung thông báo, Phó Chủ tịch xã Đinh Văn Lâm cho biết, ngày 24/10/2024, UBND xã Đại Thành nhận được thông tin trên Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, phản ánh về việc trên địa bàn xã Đại Thành giáp ranh với xã Tân Phú, huyện Quốc Oai đang tồn tại cơ sở giết mổ gia súc không phép, hoạt động không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã Đại Thành, có thông báo yêu cầu ông Đặng Văn Tr., dừng ngay việc giết mổ gia súc không phép.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND xã Đại Thành đã cử công chức chuyên môn, Công an xã và trưởng thôn Đại Tảo kiểm tra thực tế và xem xét các hồ sơ cần thiết khác.

Ngày 29/10/2024, UBND xã Đại Thành đã tiến hành làm việc với ông Trần Văn Th. (là chủ sử dụng của thửa đất số 5, tờ bản đồ số 7, địa chỉ thửa đất tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; thường trú tại thôn Đại Tảo) và ông Đặng Văn Tr. (là người thuê đất của ông Th. và là chủ kinh doanh giết mổ gia súc; có địa chỉ thường trú tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Căn cứ biên bản làm việc và các hồ sơ, giấy tờ liên quan, UBND xã Đại Thành thông báo về việc yêu cầu dừng giết mổ gia súc tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 7. Lý do vì cơ sở giết mổ gia súc của ông Đặng Văn Tr. chưa đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

"UBND xã Đại Thành yêu cầu ông Đặng Văn Tr., phải dừng ngay (kể từ ngày 29/10/2024) việc giết mổ gia súc tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 7, địa chỉ thửa đất tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành cho đến khi có đủ các điều kiện cần thiết mới được phép hoạt động. Yêu cầu ông Trần Văn Th., (là chủ sử dụng của thửa đất số 5, tờ bản đồ số 7) sử dụng đất đúng mục đích đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 954814 của gia đình được UBND huyện Quốc Oai cấp ngày 12/4/2018"- trích nội dung thông báo.

Trong thông báo, UBND xã Đại Thành giao Công an xã, công chức địa chính-môi trường, cán bộ thú y xã và trưởng thôn Đại Tảo thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc đối với ông Đặng Văn Tr..

“Nếu ông Đăng Văn Tr., không dừng hoạt động giết mổ mà cố tình vi phạm thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật”- trích thông báo của UBND xã Đại Thành.

Sáng 23/10, ông Nguyễn Văn Nghị - cán bộ địa chính, môi trường của xã Đại Thành cùng PV trực tiếp xuống hiện trường để ghi nhận. Thời điểm này, cơ sở giết mổ khóa trái cửa bên ngoài, bên trong không có ai, cũng không có gia súc.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nêu thông tin phản ánh của người dân cho biết, trên địa bàn xã Đại Thành giáp ranh với xã Tân Phú, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) đang tồn tại một cơ sở giết mổ gia súc không phép, hoạt động không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Cơ sở mổ gia súc không phép là của ông Đặng Văn Tr. (người dân xã Tân Phú), đã hoạt động khoảng 7 năm nay.

Về việc này, ông Đặng Văn Tr. (chủ cơ sở giết mổ gia súc) cho biết, trước đây ông kinh doanh "lò" mổ ở địa điểm xã Tân Phú và mới chuyển sang bên đất Đại Thành. Tại địa điểm giết mổ mới này, chỉ dựng tạm lên để con trai làm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ngãi: Điểm dừng nghỉ mở dịch vụ tắm heo gây ô nhiễm: