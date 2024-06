Lạng Sơn: Bắt “nữ quái” lẻn vào nhà dân trộm lợn đất, điện thoại

Ngày 11/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thúy Hiền (SN 1998, trú tại đường Ngô Nguyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ngô Thúy Hiền tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, trong 3 ngày người phụ nữ trên đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể: Vào khoảng 10h ngày 27/5/2024, Ngô Thúy Hiền điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu đen, biển kiểm soát 12P-317.38 đi qua nhà của chị Hoàng Thị Tuyết Châm (SN 1978, trú tại đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) quan sát bên trong nhà chị Châm không thấy ai nên Hiền đã lẻn vào nhà và đi lên phòng ngủ tầng 2 trộm một con lợn tiết kiệm.

Sau đó, đối tượng cất giấu vào cốp xe rồi di chuyển đến khu vực đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng thì dừng lại, đập con lợn tiết kiệm lấy toàn bộ số tiền bên trong gồm 6.100.000 đồng. Số tiền này, Hiền đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân hết.

Trước đó, ngày 24/5/2024, Ngô Thúy Hiền đang trên đường đi mua bánh mì qua đường Tuệ Tĩnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thì phát hiện nhà của ông Nông Kim Tiến, sinh năm 1963 (trú tại địa chỉ trên), nhìn thấy cửa đang mở, quan sát không ai để ý nên Hiền đã lẻn vào trong nhà trộm một chiếc Iphone 12 Pro max, màu xanh dương, dung lượng 128GB.

Sau khi lấy trộm đối tượng mang đến một cửa hàng điện thoại di động trên đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn bán được 10.000.000 đồng và sử dụng hết vào tiêu xài cá nhân. Hiện Công an TP Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.