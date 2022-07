Lạng Sơn: 2 thiếu nữ bị bán vào quán karaoke với giá 9 triệu/người

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã khởi tố Hứa Mạnh Cường (SN 2001, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Thư (SN 1982, quản lý tại quán karaoke); Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978, trú đường Bà Triệu, TP.Lạng Sơn, là lái xe taxi) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra của cơ quan Công an, tối 13/7, nhận được tin báo của người nhà nạn nhân ở Nam Định về việc con em của họ đang có dấu hiệu bị mua bán, đang di chuyển trên xe ô tô ở cao tốc hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Nhận được thông tin, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra. Lúc này, trên xe ô tô INOVA 7 chỗ ngồi có 2 thiếu nữ ra tín hiệu cầu cứu. (Ảnh: 2 thiếu nữ tại cơ quan Công an) Tổ công tác đã xác minh tại chỗ và đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về Công an huyện Chi Lăng để điều tra làm rõ. Nạn nhân là hai thiếu nữ sinh năm 2007 và 2006. Cả hai cho biết, đã nghỉ học và tìm công việc trên mạng, được giới thiệu đi bán quần áo. Khi đến địa điểm hẹn thì mới biết không phải bán quần áo mà bị các đối tượng ép tiếp khách cho quán karaoke. (Đối tượng Hứa Mạnh Cường) Hai thiếu nữ không đồng ý và xin được về nhà nhưng đã bị các đối tượng đánh đập, dọa nạt và nhốt trong phòng. Sau đó bị ép lên xe đến quán karaoke khác. Tài liệu điều tra cũng cho hay, Hứa Mạnh Cường biết quán karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có nhu cầu chuyển giao 2 nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền 9 triệu đồng/người. (Ảnh đói tượng Hoàng Văn Thư) Do đó, Cường đã liên hệ với Hoàng Văn Thư giới thiệu nhân viên nữ cho quán này. Sau khi trao đổi, Thư đã đồng ý và bảo Cường cùng Nguyễn Xuân Đạt cầm 20 triệu đến quán karaoke Linh Nga để tiếp nhận 2 nữ nhân viên. Trên đường về đến địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao thì cả nhóm bị phát hiện, bắt giữ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng trên về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. (Ảnh đối tượng Nguyễn Xuân Đạt) >>> Xem thêm video: Thông tin mới vụ "Cô gái nhảy lầu vì bị ép tiếp khách trong quán Karaoke". Nguồn: Người lao động.

