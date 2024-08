Lâm Đồng: Giải cứu 5 sinh viên lạc trên núi Lang Biang

Ngày 31/8/, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông tin đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm, giải cứu 05 sinh viên đi lạc trong rừng ở núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.



Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/8, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo về việc 05 sinh viên đến từ TP HCM đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang. Ngay sau đó, Công an huyện Lạc Dương đã triển khai lực lượng phối hợp với Đội cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, nhân viên bảo vệ của Khu du lịch Lang Biang chia thành nhiều mũi, đi sâu vào rừng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy 05 sinh viên đi lạc và đưa xuống núi an toàn.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nhóm sinh viên sau hơn 2 giờ tìm kiếm Trước đó, khoảng 12h ngày 30/8, 05 sinh viên trên di chuyển bằng xe máy từ TP Đà Lạt vào huyện Lạc Dương, khi đến chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương thì để xe ở ven đường rồi cùng nhau vào rừng chơi dẫn đế bị lạc trong rừng sâu.

Một số bạn đã bị kiệt sức cần sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cung cấp các nhu yếu phẩm, động viên tinh thần 05 sinh viên; đồng thời hỗ trợ đưa về khách sạn tại TP Đà Lạt.



Qua đây, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến nghị du khách, nhất là du khách ở xa đến và du khách nước ngoài khi đến tham quan không nên tự ý đi vào rừng mà không có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên hoặc của nhân viên khu du lịch; đồng thời phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các vật dụng cần thiết và kỹ năng đi tham quan du lịch trong rừng để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.