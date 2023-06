Kỳ thi Tốt nghiệp THPT sáng 29/6, Gia Lai có 145 thí sinh vắng mặt

Môn Vật lý có 4.332/4.341 thí sinh dự thi (vắng 9); Hóa học có 4.333/4.344 thí sinh dự thi (vắng 11); Sinh học có 4.255/4.261 thí sinh dự thi (vắng 6); Lịch sử có 10.392/10.438 thí sinh dự thi (vắng 46); Địa lý có 10.373/10.418 thí sinh dự thi (vắng 45) và Giáo dục công dân có 9.604/9.632 (vắng 28).

Điểm thi số 5 trường THPT Phan Bội Châu Cũng trong sáng 29/6, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 41 điểm thi có mặt đầy đủ để làm công tác thi. Buổi thi diễn ra bình thường, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/6/2023), tỉnh Gia Lai có 41 điểm thi với 14.535 thí sinh tham gia. Để góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho các thí sinh dự kỳ thi đạt kết quả cao nhất, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các huyện, Thành Đoàn tổ chức các hoạt động động tiếp sức mùa thi như: hỗ trợ cung cấp nước uống, phần ăn sáng, đồ dùng học tập miễn phí cho thí sinh. Đặc biệt, Công an các địa phương còn hỗ trợ phụ huynh cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) ngay tại các điểm thi.