“Kiều nữ” Việt thoái hóa, suy đồi… có tiền làm tất

"Hot girl" 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh: Ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, bước đầu Lan khai nhận cô ta quen biết với gái bán dâm qua mạng xã hội và thường tuyển chọn những cô ngoại hình ưa nhìn. Sau đó, Lan trực tiếp thỏa thuận, ngã giá và thu tiền của khách mua dâm để hưởng tiền chênh lệch. Khi chọn được địa điểm bán dâm, Lan sẽ điều gái từ các tỉnh lên Tuyên Quang. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm khoảng 1 triệu đồng, thấp hơn so với số tiền nhận của khách mua dâm. "Hotgirl" điều hành đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng: Ngày 5/9, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số tiền đánh bạc lên tới 126 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (SN 1989, trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh). Cơ quan công an cho biết các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó, ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng. "Hot girl" 21 tuổi cầm đầu đường dây buôn ma túy: Ngày 13/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về Huế do đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), sinh viên trường một trường cao đẳng du lịch cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Mặc dù mới là sinh viên năm 2 và sinh ra trong gia đình có bố mẹ là cán bộ công chức bình thường nhưng hot girl xinh đẹp lại cho thấy có đời sống xa hoa chứ không như những sinh viên khác khi thường xuyên sống ở khách sạn cao cấp, hay đi du lịch. Trong cuộc sống, kiều nữ này thường đi lại bằng xe SH, hoặc đi lại di chuyển bằng taxi, ô tô và đi xa đến các thành phố lớn, các điểm du lịch… Từ nạn nhân, “hot girl” xinh đẹp thành kẻ buôn người: Ngày 29/11/2019, Công an Nghệ An đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán. Từ lời khai của cô gái này, cảnh sát đã bắt thêm người liên quan là Nguyễn Thị Mến (27 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Tiên khai từng là nạn nhân của một vụ mua bán người. Khi về nước, cô gái này cấu kết với Nguyễn Thị Mến tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Theo khai nhận, vào năm 2015, Tiên và Mến đã bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc. “Hot girl” giả danh cán bộ hải quan lừa đảo hàng gần 2,5 tỷ đồng: Ngày 9/9/2019, Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về các hành vi Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT mới xác định được 3 nạn nhân của hot girl giả danh cán bộ hải quan này với tổng số tiền lửa đảo lên tới gần 2,5 tỷ đồng. Cùng với việc ráo riết truy bắt Nguyễn Thị Phương Thảo, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị ai là bị hại của Thảo, tiếp tục đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được giải quyết. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

"Hot girl" 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh: Ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, bước đầu Lan khai nhận cô ta quen biết với gái bán dâm qua mạng xã hội và thường tuyển chọn những cô ngoại hình ưa nhìn. Sau đó, Lan trực tiếp thỏa thuận, ngã giá và thu tiền của khách mua dâm để hưởng tiền chênh lệch. Khi chọn được địa điểm bán dâm, Lan sẽ điều gái từ các tỉnh lên Tuyên Quang. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm khoảng 1 triệu đồng, thấp hơn so với số tiền nhận của khách mua dâm. "Hotgirl" điều hành đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng: Ngày 5/9, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số tiền đánh bạc lên tới 126 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (SN 1989, trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh). Cơ quan công an cho biết các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó, ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng. "Hot girl" 21 tuổi cầm đầu đường dây buôn ma túy: Ngày 13/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về Huế do đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), sinh viên trường một trường cao đẳng du lịch cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Mặc dù mới là sinh viên năm 2 và sinh ra trong gia đình có bố mẹ là cán bộ công chức bình thường nhưng hot girl xinh đẹp lại cho thấy có đời sống xa hoa chứ không như những sinh viên khác khi thường xuyên sống ở khách sạn cao cấp, hay đi du lịch. Trong cuộc sống, kiều nữ này thường đi lại bằng xe SH, hoặc đi lại di chuyển bằng taxi, ô tô và đi xa đến các thành phố lớn, các điểm du lịch… Từ nạn nhân, “hot girl” xinh đẹp thành kẻ buôn người: Ngày 29/11/2019, Công an Nghệ An đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán. Từ lời khai của cô gái này, cảnh sát đã bắt thêm người liên quan là Nguyễn Thị Mến (27 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Tiên khai từng là nạn nhân của một vụ mua bán người. Khi về nước, cô gái này cấu kết với Nguyễn Thị Mến tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Theo khai nhận, vào năm 2015, Tiên và Mến đã bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc. “Hot girl” giả danh cán bộ hải quan lừa đảo hàng gần 2,5 tỷ đồng: Ngày 9/9/2019, Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về các hành vi Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT mới xác định được 3 nạn nhân của hot girl giả danh cán bộ hải quan này với tổng số tiền lửa đảo lên tới gần 2,5 tỷ đồng. Cùng với việc ráo riết truy bắt Nguyễn Thị Phương Thảo, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị ai là bị hại của Thảo, tiếp tục đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được giải quyết. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.