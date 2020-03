Khử trùng từng đôi giày, thực đơn chọn mỗi bữa...cách ly đâu bằng Việt Nam?

Chủ động trong cách ly phòng dịch COVID-19



“Cánh cửa cơ hội để ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn đang dần hẹp lại” – câu nói của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cách đây hơn một tuần lễ cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19) đang phát tán nhanh chóng và diễn biến rất khó lường.

Hai tháng trước, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), tính đến ngày 2/3, dịch bệnh đã lan ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có người nhiễm bệnh với 8.539 trường hợp (trong đó ghi nhận gia tăng mạnh tại Hàn Quốc: 3776, Ý: 1694, Iran: 978). Trên thế giới hiện có tổng số trường hợp mắc 88.365 ca mắc Covid -19 (Trung Quốc là 79.826 ca) và hiện đã có 2999 trường hợp tử vong (riêng Trung Quốc là 2.870 ca).

Tại Việt Nam, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phòng, chống dịch Covid-19, chúng ta đã có được những thành công ban đầu, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đến nay, 16 trường hợp mắc bệnh đã được điều trị khỏi, không có trường hợp nào tử vong. Đáng chú ý, kể từ ngày 13/2 cho đến nay, toàn quốc không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.

Khu cách ly tại TP HCM. Ảnh: viettimes

Để kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt được những kết quả trên do chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc cách ly, điều trị kịp thời, khoanh vùng xử lý triệt để tại khu vực có bệnh nhân theo phương châm "4 tại chỗ", gồm: Điều trị tại chỗ, nguồn lực tại chỗ, cách ly tại chỗ và vật tư tại chỗ.

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ông Kidong Park cho biết, WHO đã đánh giá cao nỗ lực, các biện pháp mạnh mẽ và đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong 2 tháng qua. Việt Nam đã chia sẻ thông tin một cách minh bạch, chia sẻ thông tin về bản đồ gien của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là công tác cách ly, khoanh vùng, điều trị, để phối hợp cùng với các nước trong phòng-chống dịch bệnh COVID-19 trên quy mô toàn cầu.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn hết sức phức tạp, Thủ tướng mới đây đã chỉ đạo, tuyệt đối không được chủ quan. Đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm giải pháp cách ly tập trung các hành khách đi từ vùng dịch vào Việt Nam.

Bộ Y tế mới đây tiếp tục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch, bổ sung việc áp dụng khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran và Italia theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu; người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích chính thức (sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ), cũng phải được giám sát, kiểm tra sức khỏe và cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Tại TP HCM, mới đây Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phân tích một người bị nhiễm, ít nhất là cần 10 người phục vụ; 1.000 người nhiễm thì cần thì 10.000 người phục vụ. “Nếu không chủ động phòng chống để xảy ra dịch bệnh rất khó đối phó”.

Do vậy, TP đã chủ động nhiều giải pháp trong đó cách ly được đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 1/3, các khu cách ly tập trung của TP đã cách ly 250 trường hợp về từ vùng dịch (trong đó có 222 trường hợp được cách ly tại khu cách ly huyện Củ Chi, 18 trường hợp tại huyện Nhà Bè và 10 trường hợp tại quận 7). Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.083 trường hợp - hiện đã có 2.968 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 115 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Đồng thời TP HCM hiện áp dụng việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran; thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng chống dịch ngay tại các cửa khẩu.

Đáng chú ý mới đây, chiều 1/3, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ô tô xuống Cần Thơ đón 400 công dân về từ Hàn Quốc để tiến hành cách ly theo đúng quy định.

Tại Hà Nội, theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết, hiện nay, thành phố Hà Nội đang áp dụng 4 biện pháp cách ly y tế, gồm: Cách ly y tế tạm thời tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cách ly y tế tại bệnh viện; cách ly y tế tại khu cách ly tập trung; cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú.

Qua công tác kiểm dịch y tế quốc tế, đã có trên 2.400 hành khách đi từ vùng có dịch được cách ly y tế tập trung, bao gồm cả người Việt Nam, người nước ngoài và gần 2.200 trường hợp được cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Công tác cách ly đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hết sức hiệu quả. Tính đến 17h ngày 1/3, tổng số trường hợp được tiếp nhận tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là 2.240 người, trong đó có 43 người Hàn Quốc. Bệnh viện Công an thành phố tiếp nhận cách ly 124 người, trong đó còn 68 người tiếp tục được theo dõi và 56 người đã đủ thời gian cách ly.

Tại Đà Nẵng, hiện thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và cách ly 20 trường hợp nghi ngờ COVID-19. Tất cả những trường hợp này đến từ vùng có dịch và có những biểu hiện nghi ngờ với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, công tác cách ly được đặc biệt quan tâm để phát hiện, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh phát tán ra cộng đồng.

Khử trùng từng đôi giày, thực đơn chọn mỗi bữa... cách ly đâu bằng Việt Nam

Có thể thấy, việc tổ chức cách ly y tế là một quyết định đúng đắn nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm bệnh dịch đầu tiên để tổ chức khoanh vùng, xử lý không làm lây lan ra cộng đồng. Hiện Việt Nam có đủ năng lực để xét nghiệm khẳng định người bệnh có nhiễm virus SARS-CoV-2 . Đồng thời, các nhân viên y tế làm ở các cơ sở cách ly, đã được trang bị các kiến thức y khoa, được đào tạo chuyên môn y tế và được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đáng chú ý, tại các khu cách ly ở Việt Nam được đánh giá cao khi chuẩn bị chu đáo cho sinh hoạt, nghỉ ngơi, thực đơn chọn mỗi ngày, khử trùng từng đôi giày đến quần áo cũng như các biện pháp y tế điều này khiến người bị cách ly cảm thấy thoải mái và cho rằng không nơi nào được như Việt Nam.

Một người cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương) cho biết, trong những ngày cách ly tại đây, người dân được phục vụ khẩu phần ăn 150.000 đồng/người/ngày bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm với bữa sáng 30.000 đồng, trưa và tối là 60000 đồng, thực đơn mỗi bữa ăn đều được thay đổi, bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người cách ly. “Điều này khiến những người dân bị cách ly cảm thấy được quan tâm và cuộc sống không bị ảnh hưởng gì nhiều”.

Hình ảnh khu cách ly được Thùy Dung chía sẻ lên trang cá nhân.

Mới đây, anh Huỳnh Nguyễn Thiên Vương (sống tại Đà Nẵng) - Du học sinh trở về từ Trung Quốc xin tự nguyện cách ly ở Đà Nẵng cho biết, khu vực phòng cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng khá sạch sẽ, y bác sĩ làm việc rất chuyên nghiệp, ân cần kiểm tra sức khỏe tất cả bệnh nhân. Đồng thời tại đây, mọi người có thể lựa chọn đồ ăn theo sở thích. Nam thanh niên cũng nói rằng: “mọi người nghĩ khu cách ly là gò bó, mất tự do nhưng thật ra hoàn toàn không phải thế".

Thùy Dung, một nữ du học sinh về từ Hàn Quốc đã gây sốt cộng đồng mạng với thái độ vui vẻ trong những ngày cách ly và cho cộng đồng thấy được những gì thực sự diễn ra bên trong các khu cách ly tập trung ở TP HCM.

Theo nữ du học sinh này, phòng cách ly sạch sẽ, có tivi và wifi, ngày được phục vụ 3 bữa cơm, nhân viên y tế quan tâm chăm sóc nhã nhặn chu đáo. Trên facebook cá nhân của du học sinh này mấy ngày qua toát lên sự lạc quan trong khu cách ly tại TP HCM.

Đáng chú ý, ngày 1/3 trên trang facebook cá nhân, N.T.T. (TP.Dĩ An, Bình Dương) - cô gái từng livestream cách trốn cách ly dù về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) gây bức xúc dư luận đã đăng tải loạt ảnh sinh hoạt tại khu cách ly địa phương. Cô gái nhận xét , công tác cách ly người nghi nhiễm Covid-19 tại địa phương được thực hiện chu đáo, ngày 3 bữa ăn đủ dinh dưỡng. Nếu muốn ăn gì thêm, người cách ly có thể nhờ nhân viên phụ trách mua giúp.

Đó chỉ là một số ví dụ điển hình thể hiện rõ nét những gì đang diễn ra tại hệ thống cách ly kiểm dịch của Việt Nam cho thấy, khử trùng từng đôi giày, thực đơn chọn mỗi bữa...cách ly đâu bằng Việt Nam?

Dù biết rằng, việc bị cách ly vẫn có bất tiện dù các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện sống tốt nhất có thể cho họ trong thời gian cách ly nhưng vì một tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mọi người dân cùng chung tay với các cơ quan chức năng ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới.