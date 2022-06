Khởi tố tổng giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An vì nhận hối lộ

Ngày 28/6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Tiến (48 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện bị can này đang được cho tại ngoại.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Kim Sơn (44 tuổi), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Đại Phát Tín , để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Bị can Trần Quang Kim Sơn.