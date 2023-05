Khởi tố nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép gồm: Chu Văn Thế (SN 1991); Triệu Văn Hưởng (SN 1989), đều trú tại thôn Lũng Phúc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan; Lâm Văn Quản (SN 1987, trú tại thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng); Nông Văn Quyền (SN 1969, trú tại thôn Khuổi Tát, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và Đặng Minh Trường (SN 1987, trú tại 20/10A, đường Bắc Sơn, Khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 15/5, tổ công tác của phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành tạm giữ đối với Chu Văn Thế vì đang chở 2 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 16/5, 3 đối tượng gồm Triệu Văn Hưởng, Lâm Văn Quản và Nông Văn Quyền đã ra đầu thú với Cơ quan An ninh điều tra. Ngày 18/5, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành vận động đầu thú đối với Đặng Minh Trường.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã được một người đàn ông không rõ thông tin gọi điện đặt vấn đề đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê với giá 300.000đ/người. Các đối tượng đã liên lạc, trao đổi qua điện thoại, dùng xe mô tô đón tại cây xăng Hợp Thành và đưa vào biên giới theo hướng dẫn, khi qua biên giới sẽ có người đón và đưa sâu vào nội địa Trung Quốc.