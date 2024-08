Khởi tố hai đối tượng cấu kết trộm cắp và tiêu thụ xe máy

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Cường (SN: 1989, HKTT: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản và Ngô Đức Thuận (SN: 1987, HKTT: Hoài Thương, Thuận Thành, Bắc Ninh) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng Nguyễn Cảnh Cường và Ngô Đức Thuận.

Theo điều tra, Thuận quen và biết Cường thường xuyên trộm cắp xe máy nên đã kết bạn Zalo, hẹn khi nào Cường trộm cắp được xe thì mang đến bán cho Thuận. Ngày 12/3/2024 và ngày 11/5/2024, Cường trộm cắp 2 chiếc xe tại xã Thạch Đà và xã Tráng Việt. Sau đó, Cường liên hệ và bán 2 chiếc xe này cho Thuận. Sau khi mua xe từ Cường, Thuận đăng bài trên nhóm Facebook bán lại cho những người có nhu cầu mua xe.

Đến ngày 13/6/2024, lợi dụng sơ hở, Cường tiếp tục trộm cắp 1 xe máy Honda Dream của anh N.V.D (SN: 1988, HKTT: Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội). Sau khi phát hiện chiếc xe bị mất trộm, anh N.V.D đã đến Công an xã Văn Khê trình báo.

Qua điều tra, xác minh, ngày 20/6/2024, Công an huyện Mê Linh đã triệu tập Nguyễn Cảnh Cường đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ Nguyễn Cảnh Cường và Ngô Đức Thuận.

Hiện Công an huyện Mê Linh hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng trộm xe, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có theo quy định của pháp luật.