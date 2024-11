Khởi tố đối tượng trộm cắp 12 chiếc xe máy ở Hà Nội

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Hùng (SN: 2003, HKTT: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) về tội Trộm cắp tài sản; Phạm Văn Thường (SN:1993; HKTT: Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng ), Lê Văn Bắc (SN: 2005; HKTT: Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Bùi Mạnh Hùng.

Trước đó, khoảng 8h ngày 27/9, Hùng đi bộ lang thang tại khu phố Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch với mục đích tìm xe máy sơ hở, còn cắm chìa khóa ở xe để trộm cắp. Khi đến ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Hùng thấy có 1 xe máy Honda Lead đang cắm chìa khóa ở trên xe, không có người trông giữ xe nên đối tượng đã mở ổ khóa và phóng xe đi. Sau đó, Hùng bán xe cho Phạm Văn với giá 7 triệu đồng. Thường liên hệ với Lê Văn Bắc để mang xe đi cất giấu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Hùng về tội Trộm cắp tài sản; Phạm Văn Thường , Lê Văn Bắc về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan Công an, đối tượng Thường thừa nhận hành vi tiêu thụ 6 xe máy do Hùng trộm cắp được.

Bản thân Thưởng có 1 tiền án tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ra tù tháng 7/2024. Bắc giúp sức cho Thường tiêu thụ 4 xe máy trộm căp. Đấu tranh khai thác, từ tháng 8/2024 đến tháng 9/2024, Bùi Mạnh Hùng còn thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy khác với phương thức thủ đoạn tương tự trên địa bàn các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, huyện Thanh Trì… Hầu hết các tài sản Hùng trộm cắp được đều do chủ phương tiện quên không rút chìa khóa. Mỗi phương tiện, Hùng bán được với giá từ 3,8 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng.

Hiện vụ trộm cắp 12 chiếc xe máy ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.