Khởi tố đại gia Cường “cát”, đại tá Nơi gửi “thông điệp” đến doanh nghiệp trốn thuế

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật. Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu hơn 63 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty mà Cường quản lý. Kết luận giám định Cục thuế An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng. Trao đổi với báo chí mới đây, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, do việc trốn thuế tài nguyên, khoáng sản đang diễn biến phức tạp nên công an sẽ mở rộng làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế đường thủy, doanh nghiệp, cá nhân đã khai thác tài nguyên, khoáng sản có dấu hiệu trốn thuế để xử lý nghiêm, không chỉ công ty Phú Cường. Việc khởi tố đối với Ngô Phú Cường như trên tiếp tục là chiến công, đồng thời thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm khi đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành, chỉ đạo Công an tỉnh An Giang. Trước đó, theo dự kiến từ 1/3, đại tá Nơi được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động Đại tá Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Chia sẻ sau khi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, thời gian qua, đặc biệt trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, hiệu quả, sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ chiến sĩ từ tỉnh đến cơ sở nên tình hình tội phạm đã thực sự được kéo giảm (phạm pháp hình sự 40%, tội phạm kinh tế giảm 38%, ma túy giảm 56%, môi trường 38,96%). Đây là những con số đánh giá rất xác thực và tôi hy vọng rằng tình hình này sẽ tiếp tục được kéo giảm bền vững từ đây đến cuối năm. Đại tá Nơi cho biết, Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an. “Trong đó, chú trong công tác nghiệp vụ cơ bản, phân công phân cấp cụ thể trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để tổ chức đấu tranh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhắm vào các đối tượng cầm đầu, tổ chức, chủ mưu để tập trung triệt phá không để hình thành nhiều đường dây, tồn tại lâu dài gây bức xúc trong nhân dân; tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và báo cụ thể Ban Giám đốc nắm để từ đó có những chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ”, đại tá Nơi nói. Đáng chú ý, thời gian tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu… liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc trên 2000 tỷ, vụ án buôn lậu tại tiệm vàng Phước Nguyên, vụ án do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Trần Trí Mãnh cầm đầu... Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, lực lượng công an sẽ tiếp tục quản lý chặt địa bàn, không để tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn mình phụ trách. Công an An Giang đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường quân cho Công an tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ cho lực lượng công an cơ sở để tiếp tục mở thêm các đợt tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt hơn nữa, làm sao giải quyết dứt điểm các điểm "đen" về tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn các xã. Đề cập đến số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777, đại tá Nơi cho biết, đường dây nóng này vẫn đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, để đường dây nóng ngày càng gần gũi với người dân An Giang và phát huy kết quả tốt hơn, thời gian tới sẽ tiến hành sơ, tổng kết để đánh giá lại những mặt ưu điểm, cũng như những mặt hạn chế của đường dây nóng, để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm thu nhận đầy đủ và xử lý hiệu quả hơn nữa những thông tin quý giá mà người dân tin tưởng, gửi gắm. Trước đó, Đại tá Nơi được biết đến là một Giám đốc Công an địa phương quyết liệt tấn công tội phạm khi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Đại tá Đinh Văn Nơi là một trong những lãnh đạo công an tỉnh được biết đến với những phát ngôn cứng rắn, không ngại va chạm. Điển hình mới đây,ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bá Quận (60 tuổi) - cựu trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quận bị bắt giữ liên quan vụ án xảy ra tại Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang khi một số cán bộ thuộc phòng này có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số phương tiện giao thông sai quy định. Vụ án nổi tiếng khác, Công an An Giang đã bắt giữ bà trùm buôn lậu 'Mười Tường' Nguyễn Thị Kim Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới. Liên quan vụ án này, nhiều đàn em và các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt giam. Đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép, được Công an tỉnh An Giang phát hiện, triệt phá vào tháng 10/2020, chỉ ít tháng sau khi đại tá Đinh Văn Nơi về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này. Đây cũng là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung vào diện theo dõi và chỉ đạo. Việc quyết liệt trong đấu tranh triệt xóa tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư, đánh trúng, đánh đúng của Đại tá Nơi khiến tội phạm khiếp sợ, thậm chí một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra để chạy điều chuyển ông sang địa phương khác. Cụ thể, Trần Trí Mãnh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP Châu Đốc) sau khi bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đã khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để "chạy điều chuyển" đại tá Nơi đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Ông cũng từng bị một số đối tượng cắt ghép, dàn dựng nội dung sai sự thật về lời nói, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Cụ thể, tháng 10/2021,trên mạng có nhiều tài khoản đã đăng tải các tài liệu, hình ảnh, file âm thanh cắt ghép ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Đinh Văn Nơi. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Nguồn: THĐT

