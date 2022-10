Khám phá "vương quốc hàu" Lập An

Đầm Lập An hay còn được biết đến với cái tên khác là đầm An Cư. Đầm nằm dưới chân đèo Phú Gia, ngay gần trục đường Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính vì vị trí địa lí cách xa trung tâm, nối giữa Huế và Đà Nẵng nên nơi đây vẫn mang đậm nét hoang sơ, bí ẩn đầy quyến rũ. Khu vực đầm Lập An được xem là vựa hàu lớn nhất của vùng vịnh Lăng Cô. Đây là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được người dân ưa chuộng. Đời sống của dân làng đầm Lập An như bước sang trang mới từ khi chuyển sang nuôi và kinh doanh loài thủy sản này. Trước đây, người nuôi hàu chủ yếu sử dụng các cọc gỗ cắm xuống đầm để hàu bám vào sinh sống. Tuy nhiên, việc sử dụng cọc gỗ này lại mất nhiều thời gian và tốn chi phí bởi gỗ dễ bị mục nát. Sau đó, người dân nuôi hàu nhận thấy việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ "tiết kiệm" hơn và có thể tái sử dụng được lâu dài nên các cọc gỗ dần bị thay thế. Ước tính mỗi ngày, ở Lăng Cô xuất ra thị trường hàng chục tấn hàu tươi Công việc của người dân nơi đây chủ yếu là nuôi và đánh bắt hàu. Hàng chục năm nay, đầm Lập An - Lăng Cô trở thành “vương quốc” của nghề nuôi hàu. Đến với Lập An, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Đầm Lập An đẹp nhất vào lúc hoàng hôn buông xuống, bất cứ ai cũng muốn được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng này.Đến đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và biết thêm nhiều điều về nghể nuôi hàu độc đáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa (Nguồn: VTV )





