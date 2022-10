Khám phá “tuyệt tình cốc” đẹp nao lòng ở xứ Huế thơ mộng

Đầm Lập An là một địa điểm du lịch nằm cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đây cũng là một trong các đầm nước lợ lớn nhất ở xứ Huế, với diện tích lên tới khoảng 800 ha. Giống với xứ cố đô mơ màng, đầm Lập An Huế cũng mang trong mình nét đẹp tĩnh lặng, lãng mạn nhưng không kém phần hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Nơi đây cũng được mệnh danh là “Tuyệt tình cốc” của xứ Huế. Đầm Lập An là một trong những điểm đến hấp dẫn cả du khách trong và ngoài nước khi đặt chân tới vùng đất cố đô. Nếu có cơ hội được ngắm hoàng hôn tại đây, bạn nhất định phải trầm trồ trước sự nên thơ hữu tình của vùng đất xứ Huế. Cảnh quan nơi đây mang đậm nét hoang sơ, bí ẩn đầy quyến rũ Vào lúc hoàng hôn, non nước nơi đây càng thêm lung linh huyền ảo. Đến Lập An, du khách ngẩn ngơ trước vẻ dịu êm mà hùng vĩ của nơi đây. Thả hồn trong không gian trữ tình, du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đây còn là góc sống ảo thần sầu cho bạn đam mê chụp ảnh. Đầm Lập An cũng là “vương quốc” của nghề nuôi hàu độc đáo. >>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa (Nguồn: VTV Travel)

Đầm Lập An là một địa điểm du lịch nằm cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đây cũng là một trong các đầm nước lợ lớn nhất ở xứ Huế, với diện tích lên tới khoảng 800 ha. Giống với xứ cố đô mơ màng, đầm Lập An Huế cũng mang trong mình nét đẹp tĩnh lặng, lãng mạn nhưng không kém phần hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Nơi đây cũng được mệnh danh là “Tuyệt tình cốc” của xứ Huế. Đầm Lập An là một trong những điểm đến hấp dẫn cả du khách trong và ngoài nước khi đặt chân tới vùng đất cố đô. Nếu có cơ hội được ngắm hoàng hôn tại đây, bạn nhất định phải trầm trồ trước sự nên thơ hữu tình của vùng đất xứ Huế. Cảnh quan nơi đây mang đậm nét hoang sơ, bí ẩn đầy quyến rũ Vào lúc hoàng hôn, non nước nơi đây càng thêm lung linh huyền ảo. Đến Lập An, du khách ngẩn ngơ trước vẻ dịu êm mà hùng vĩ của nơi đây. Thả hồn trong không gian trữ tình, du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đây còn là góc sống ảo thần sầu cho bạn đam mê chụp ảnh. Đầm Lập An cũng là “vương quốc” của nghề nuôi hàu độc đáo. >>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa (Nguồn: VTV Travel)