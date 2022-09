Khám phá cung đèo đẹp nhất Việt Nam

Nằm trên dãy núi Bạch Mã cao khoảng 500m so với mực nước biển, đèo Hải Vân với chiều dài 21km trải dài theo sườn núi ở giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Hai bên cung đèo là rừng núi và đại dương bao la. Gần phía chân đèo phóng tầm mắt ra xa, ẩn hiện trong lớp sương giăng mờ là thành phố Đà Nẵng và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thơ mộng. Những cung đường uốn lượn, quanh co như dòng suối chảy mềm mại. Những đám mây trôi lang thang tạo thành một bức tranh thủy mặc, chấm phá ảo diệu. Bao quanh là núi rừng xanh ngắt, khiến lữ khách mê mẩn quên lối về. Hải Vân từng được gọi là một trong những con đèo đẹp nhất thế giới. Khung cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích, khiến du khách không nỡ rời bước. Đèo Hải Vân hay còn được biết đến với cái tên đèo Mây (đỉnh đèo thường có mây bao phủ) hay đèo Ải Vân vì trên đỉnh đèo có một cửa ải. Cung đường đèo Hải Vân chênh vênh, nhiều khúc khuỷu, chạy uốn lượn ôm theo triền núi. Một dãy hàng quán ven đường để phục vụ du khách. Nơi đây là điểm du khách dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Cung đường đầy mạo hiểm này là địa điểm check in yêu thích của những “tín đồ cuồng xê dịch”. Nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, Hải Vân Quan là một cửa ải vẫn còn rõ dấu tích. Dưới thời Nguyễn, đây là cửa ngõ quan trọng vào kinh đô Huế từ phía Nam. Vào thế kỉ 15, vua Lê Thánh Tông đã đặt chân tới đây. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời, vua đặt cho cái tên “Đệ Nhất Hùng Quan”. Di tích Hải Vân Quan hiện đang được trùng tu, tu bổ với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng do Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đóng góp, Không chỉ là là di tích kiến trúc có giá trị to lớn về lịch sử, quân sự, Hải Vân Quan còn có vị trí đẹp, thu hút đông đảo khách tham quan. Phóng tầm mắt ra các hướng để cùng chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tráng lệ, xứng tầm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Xa xa là Làng Vân, một ngôi làng nhỏ nằm nép dưới chân đèo Hải Vân, biệt lập với thành phố Đà Nẵng. Nổi tiếng với độ nguy hiểm nhất của cả nước, đèo Hải Vân là một trong những địa điểm được yêu thích dành cho những ai thích mạo hiểm và muốn chinh phục. Với địa thế lạ mắt và hoang sơ, bạn sẽ có những tấm ảnh cực chill khi ghé thăm cung đèo này. Những khúc cua tay áo đặc trưng của đèo Hải Vân, hiểm trở nhưng nên thơ, kỳ vĩ. Những chiếc xe địa hình đưa du khách nước ngoài khám phá cung đèo ven biển đẹp nhất Việt Nam. Không khó để bắt gặp những du khách đam mê đi "phượt" bằng xe máy trên cung đèo này. Nhìn sang hướng này, Thành phố Đà Nẵng hiện lên mờ ảo giữa biển trời. Bên kia đèo là thị trấn Lăng Cô, nơi có Vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất tại Việt Nam.

