Bị đưa ra xét xử Khá "bảnh" cười tươi, đầu tóc vẫn "hổ báo"

Sáng 13/11, TAND huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) đã mở phiên xử Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá "Bảnh", trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng 5 bị cáo Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Khá "bảnh" và các đồng phạm đến tòa lúc 8h sáng. Vừa xuống xe chuyên chở phạm nhân, Khá bảnh cười tươi vẫy tay chào bạn bè, người thân. Mẹ của Khá “bảnh” ôm trầm lấy con trai. Ngay từ sáng sớm, rất đông bạn bè của Khá "bảnh" đến khu vực tòa án. Trong đó có nhiều "nhân vật" khá quen với cộng đồng mạng. Để bảo vệ phiên tòa, quanh khu vực TAND thị xã Từ Sơn có khá nhiều cán bộ chiến sĩ công an. Bên trong tòa, các thiết bị di động và mạng wifi bị phá sóng. Trong phiên xét xử này cũng có khá nhiều người dân. Tại tòa, khai với HĐXX, Ngô Bá Khá nói anh ta học hết lớp 7, nghề chính là làm thợ mộc. Khá Bảnh lấy vợ năm 2013 nhưng sau một năm thì ly hôn, chưa có con. Tháng 4/2017, Khá bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên 5 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo 26 tuổi cũng từng bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt hành chính do vi phạm giao thông, gây rối trật tự. Theo cáo trạng, từ 10/01 đến 01/4, Khá thuê Quang và Hội để giúp anh ta vận hành nhóm tổ chức ghi lô, đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề với Khá. (Khá "bảnh" vẫn giữ kiểu đầu "hổ báo" như khi chưa bị bắt) Người chơi lô, đề tự chọn 2 số để dự đoán có trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất trong kết quả xổ số Miền Bắc hay không. Giải thưởng được trả sẽ gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua. Còn nếu đoán trùng 3 số cuối của giải đặc biệt, tiền thắng sẽ gấp 400 lần. Khá quy định mọi giao dịch số lô, số đề hàng ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc (trước 18h15). Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền họ đã bỏ ra mua. Còn khi người chơi trúng thưởng thì Khá trực tiếp hoặc thông qua "thư ký đề" của mình để trả thưởng. Ngoài tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Khá cùng Quý, An cũng đã đánh bạc bằng hình thức nêu trên. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu đồng. Viện kiểm sát cũng cáo buộc Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc.

