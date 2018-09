Kết quả pháp y ban đầu vụ 2 mẹ con tử vong nghi ngộ độc

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Tiên Hồng - PGĐ Sở Y tế Đà Nẵng thông tin thêm về vụ 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch nghi ngộ độc ở đến Đà Nẵng.

Kết quả ban đầu từ việc giải phẫu giám định pháp y cho thấy, đã có chất độc vào trong cơ thể gây rối loạn các chỉ số sinh học, gây hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhịp thở. Tuy nhiên chất độc gì thì cần phân tích và kết luận cuối cùng của giám định pháp y.

Theo ông Hồng, nhiễm độc có thể qua ba đường hô hấp, tiêu hóa, qua niêm mạc.

"Quá trình điều trị cho bệnh nhân rất là lạ. Bệnh nhân không có độc chất nào điển hình, diễn biến bệnh quá nhanh, công an đang điều tra thận trọng, trích xuất camera xem vợ chồng đi những đâu", ông Hồng cho biết thêm.

Ngoài ra, Bệnh viện Hoàn Mỹ cho biết, tiền sử ăn uống tại Đà Nẵng là không có. Trong gia đình cháu bé 3 tuổi tử vong trước, sau đó mới đến người mẹ. Người chồng hiện vẫn đang nguy kịch.

Người chồng lúc chưa phát bệnh có cho biết cả nhà ăn cùng đoàn 20 người ở Hội An. Nhưng hiện tại chưa biết được cụ thể ăn gì, ở đâu tại Hội An. Và trong đoàn 20 người tham gia ăn ở Hội An, chỉ có 3 người trong gia đình này gặp nạn.

Anh Đ.N.V đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Ông Hồng cho biết thêm, các bác sỹ tại Bệnh viện Đà Nẵng đã xét nghiệm máu, cho chạy lọc máu đối với anh Đ.N.V, người duy nhất còn sống. Kết quả phần nào cho thấy cơ thể anh V bị nhiễm độc.

“Sức khỏe bệnh nhân đang có tiến triển tốt sau khi được chạy lọc máu. Như vậy có nghĩa máu bị nhiễm độc”, PGĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Sau khi xảy ra sự việc, TP Đà Nẵng đã họp liên ngành, giao chuyển hồ sơ cho công an TP điều tra.

Vào chiều qua, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Pháp y TP đã khám nghiệm tử thi hai mẹ con xấu số. Lực lượng chức năng đã lấy một số mẫu liên quan để tiếp tục xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.