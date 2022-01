Kẻ thảm sát 3 người ở Bắc Giang bị đề nghị truy tố

Ngày 20/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Chung Hiếu (tức Trần Văn Hiếu, 48 tuổi, ở huyện Lạng Giang) về tội Giết người với khung hình phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Kết quả điều tra cho thấy năm 1993, Hiếu nhập ngũ và xuất ngũ sau đó 2 năm rồi đến huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai hành nghề sửa chữa điện tử. Năm 2013, Hiếu kết hôn với chị Kiều và sinh 2 con. Năm 2015, Hiếu bị TAND TP Lạng Sơn tuyên 6 năm tù do gây thương tích cho vợ. Đến năm 2019, khi Hiếu đang chấp hành án thì bị tòa xử ly hôn với chị Kiều. Sau đó, ông Trần Đình Luật và bà Bùi Thị Thoa (bố, mẹ đẻ của Hiếu) đã đón cháu Minh (một trong 2 con của chị Kiều) về sống tại Lạng Giang. Ngày 13/10/2021, Hiếu mãn hạn rồi về ở cùng người thân tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Quá trình chung sống, Hiếu thường nghĩ rằng Minh không phải con ruột của mình. Sáng 22/10/2021, Hiếu cho rằng chị gái là Trần Thị Thảo thúc ép anh ta phải nhận Minh là con đẻ nên sau khi uống rượu, bị can vung dao sát hại chị này. Lúc sau, Hiếu thấy bà Thoa đi làm đồng về thì sát hại nạn nhân thứ 2. Sau khi gây án, Hiếu tiếp tục uống rượu. Chiều cùng ngày, ông Luật về đến nhà thì nghe kẻ gây án nói đã sát hại 2 người thân. Theo điều tra, Hiếu sau đó dùng dao đoạt mạng bố đẻ rồi lấy xe máy của ông Luật để bỏ trốn. Cháu Minh chứng kiến án mạng nhưng kịp thoát thân. Cơ quan Công an làm rõ ngày 23/10/2021, Hiếu chạy xe máy đến huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xin ở nhờ nhà người quen nhưng bị gia chủ từ chối. Sau đó, bị can đến gặp anh Toàn (một người quen khác) và vay 300.000 đồng. Chiều 24/10/2021, Hiếu bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ tại một chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, cách hiện trường án mạng hơn 300 km. Theo kết luận điều tra, nguyên nhân Hiếu gây án do nhầm tưởng người thân trong gia đình nói dối và không cho gặp con. Hiếu bị cáo buộc "phạm tội có tính chất côn đồ" nhưng được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, đại diện của các bị hại không yêu cầu bị can bồi thường và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hiếu. Đáng chú ý, sau khi trưng cầu giám định, Trung tâm Pháp y tâm thần của Bộ Y tế kết luận Trần Chung Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm thảm sát 3 người ở Bắc Giang. >>> Xem thêm video: Kẻ ngáo đá thảm sát 5 người tại Thái Nguyên. Nguồn: VTV 24.

