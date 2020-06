Hung thủ sát hại bé gái 13 tuổi sau đó cưỡng bức tử thi

Theo lời khai của Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho thấy, khoảng 19 giờ 30 phút tối 17/6, hắn cùng với 3 người bạn rủ em N.P.N.A và Đỗ Thị Kim Hân (đều sinh năm 2007 trú Phú Lương, An Ninh Đông) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi. Sau đó, em N.A có việc về nhà trước nên cả nhóm đến tiệm Internet ở An Ninh Tây ngồi chơi. Khoảng 23 giờ đêm, Phê chở em Hân về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với em Hân nên chở em vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây, khi Hân đang ngồi bấm điện thoại, thì Phê ôm chặt em từ phía sau. Bị em Hân chống cự và bấm điện thoại gọi cho chị ruột Đỗ Thị T. Q. (sinh năm 1999 trú xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) kêu cứu "Chị ơi, cứu em!". Khi thấy bị lộ và không thỏa mãn được dục vọng nên Phê đe dọa em Hân: "Mày tắt máy không tao đâm chết", rồi giật lấy điện thoại ném đi. Sợ hãi, em Hân bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi Hân nằm bất động. Sau đó, Phê đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính xong, Phê dùng tay moi cát thành một hố cạn dài khoảng 1,5m chôn thi thể cô bé. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can Phạm Kim Phê, bắt tạm giam. Theo đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, cảnh sát phải đấu tranh làm rõ thì Phê mới khai chi tiết, trước đó hắn khai vòng vo, khai man về quá trình đi về trong đêm. Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, tội giết người được quy định tại điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Với hành vi giết người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước ở Thái Bình| VTC14

