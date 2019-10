Hotgirl Việt xinh đẹp, nóng bỏng “hút” vào ma túy... thảm hại không tưởng

1. Hot girl thích ăn chơi rồi lao vào buôn ma túy: Ngày 15/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Sỹ Lương 20 năm tù, Châu Hoài Vũ (cùng SN 1994) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Trà Thị Tuyết Sương (SN 1992, cùng ngụ quận Liên Chiểu) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Theo cáo trạng, Sương lập gia đình khi chưa học hết cấp 3 nhưng sau đó ly hôn rồi một mình nuôi con nhỏ. Nhiều người biết đến khi cô bán hàng online nhờ ngoại hình xinh đẹp. Cô thường xuyên ăn mặc sang chảnh, tụ điểm ăn chơi và dính vào ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy và chi trả cho những cuộc chơi, Sương tham gia vào đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện tại vũ trường, quán karaoke. Ngày 25/7/2018, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Đà Nẵng, bắt quả tang Sương đang tàng trữ trái phép 1,998 gram ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Hot girl 28 tuổi cùng chồng điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia: Ngày 22/9, cơ quan công an TP HCM đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Phan Phi Long (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Võ Tuấn Tài (34 tuổi, ngụ quận 1) cầm đầu cùng 4 đối tượng khác và hotgirl Huỳnh Ngọc Ánh Quyên (28 tuổi, trú tại quận 1 là vợ của Tuấn Tài). (Ảnh: Nld)

Khi khám xét nơi ở của vợ chồng Tài và Quyên tại quận 7 (TP HCM) cơ quan Công an thu giữ thêm 7kg ma túy và 540 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng và 43 viên đạn. Ngoài ra, sau khi bị bắt giữ, Long đã khai nhận, tại cơ sở làm ăn là tiệm cầm đồ ở Hà Tĩnh, đối tượng này có cất giữ 2 khẩu súng, 1 quả lựa đạn… và đã được công an thu giữ. (Ảnh: Pháp Luật Net) 3. "Hot girl Ngọc Miu" bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy: Tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Văn Kính Dương tại TP HCM và các tỉnh thành. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn. (Ảnh: Saostar) Đến 9/5/2019, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm. Đại diện Viện KSND TP HCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên Văn Kính Dương án tử hình với nhiều tội danh. Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ. (Ảnh: Saostar) Trước khi quen “ông trùm” Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) vốn là một hot girl có tiếng trong giới tuổi teen tại Sài Gòn. Cô sớm bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với người đàn ông sinh năm 1985, cả hai có một đứa con chung (năm nay 6 tuổi). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng không kéo dài bao lâu, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013. Nhờ ngoại hình xinh xắn và chút khả năng diễn xuất cô đã nổi lên là hotgirl trong giới tuổi teen ở Sài Gòn. (Ảnh: Saostar) 4. Hotgirl 2o tuổi bị bắt do cùng đàn anh tàng trữ ma túy. Ngày 30/9, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, Công an TP HCM đã triệt phá thành công chuyên án 719K, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy. Trong đó có đối tượng Đặng Thị Kim Ngân (SN 1999, quê ở Quảng Ngãi) là một hotgirl bị bắt do cùng đàn anh tàng trữ 15kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin, 50.000 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác. (Ảnh: Saostar) Tháng 3/2017, đội Hình sự Đặc nhiệm và đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam của công an TP HCM triệt xóa một đường dây ma túy hoạt động theo lộ trình Hải Phòng - TP. HCM - Nha Trang do Trần Kim Yến (32 tuổi, TP.HCM) cầm đầu. (Ảnh: Saostar) Trần Kim Yến có 1 đứa con trai khoảng 5 tuổi nhưng không rõ cha đứa bé này là ai. Đáng nói, bà trùm ma túy dưới vỏ bọc là hot girl sang chảnh, có cuộc sống sung túc nên thi thoảng có những chuyến từ thiện tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi. (Ảnh: Saostar) Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Yến có 5 người tình khác nhau, đều là đàn em trong đường dây. Các đàn em được cô nuôi dưỡng, chu cấp và điều phối mỗi người mỗi việc. Trong số đó, đối tượng Trần Nguyên Vũ (SN 1982, ngụ Q.10) được coi là người tình chính. (Ảnh: Saostar) Cựu hoa khôi vũ trường bị bắt về tội mua bán chất ma túy: Tháng 8/2010, công an đã bắt Lê Thị Thu Thảo (36 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) khi đang nhận 10.000 viên thuốc lắc gửi từ Campuchia. Sau đó, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Thảo án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Người đẹp này kháng cáo xin giảm án hình phạt nhưng không được chấp nhận. (Ảnh: Saostar)

1. Hot girl thích ăn chơi rồi lao vào buôn ma túy: Ngày 15/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Sỹ Lương 20 năm tù, Châu Hoài Vũ (cùng SN 1994) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Trà Thị Tuyết Sương (SN 1992, cùng ngụ quận Liên Chiểu) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Theo cáo trạng, Sương lập gia đình khi chưa học hết cấp 3 nhưng sau đó ly hôn rồi một mình nuôi con nhỏ. Nhiều người biết đến khi cô bán hàng online nhờ ngoại hình xinh đẹp. Cô thường xuyên ăn mặc sang chảnh, tụ điểm ăn chơi và dính vào ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy và chi trả cho những cuộc chơi, Sương tham gia vào đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện tại vũ trường, quán karaoke. Ngày 25/7/2018, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Đà Nẵng, bắt quả tang Sương đang tàng trữ trái phép 1,998 gram ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Hot girl 28 tuổi cùng chồng điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia: Ngày 22/9, cơ quan công an TP HCM đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Phan Phi Long (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Võ Tuấn Tài (34 tuổi, ngụ quận 1) cầm đầu cùng 4 đối tượng khác và hotgirl Huỳnh Ngọc Ánh Quyên (28 tuổi, trú tại quận 1 là vợ của Tuấn Tài). (Ảnh: Nld)

Khi khám xét nơi ở của vợ chồng Tài và Quyên tại quận 7 (TP HCM) cơ quan Công an thu giữ thêm 7kg ma túy và 540 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng và 43 viên đạn. Ngoài ra, sau khi bị bắt giữ, Long đã khai nhận, tại cơ sở làm ăn là tiệm cầm đồ ở Hà Tĩnh, đối tượng này có cất giữ 2 khẩu súng, 1 quả lựa đạn… và đã được công an thu giữ. (Ảnh: Pháp Luật Net) 3. "Hot girl Ngọc Miu" bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy: Tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Văn Kính Dương tại TP HCM và các tỉnh thành. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn. (Ảnh: Saostar) Đến 9/5/2019, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm. Đại diện Viện KSND TP HCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên Văn Kính Dương án tử hình với nhiều tội danh. Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ. (Ảnh: Saostar) Trước khi quen “ông trùm” Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) vốn là một hot girl có tiếng trong giới tuổi teen tại Sài Gòn. Cô sớm bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với người đàn ông sinh năm 1985, cả hai có một đứa con chung (năm nay 6 tuổi). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng không kéo dài bao lâu, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013. Nhờ ngoại hình xinh xắn và chút khả năng diễn xuất cô đã nổi lên là hotgirl trong giới tuổi teen ở Sài Gòn. (Ảnh: Saostar) 4. Hotgirl 2o tuổi bị bắt do cùng đàn anh tàng trữ ma túy. Ngày 30/9, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, Công an TP HCM đã triệt phá thành công chuyên án 719K, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy. Trong đó có đối tượng Đặng Thị Kim Ngân (SN 1999, quê ở Quảng Ngãi) là một hotgirl bị bắt do cùng đàn anh tàng trữ 15kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin, 50.000 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác. (Ảnh: Saostar) Tháng 3/2017, đội Hình sự Đặc nhiệm và đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam của công an TP HCM triệt xóa một đường dây ma túy hoạt động theo lộ trình Hải Phòng - TP. HCM - Nha Trang do Trần Kim Yến (32 tuổi, TP.HCM) cầm đầu. (Ảnh: Saostar) Trần Kim Yến có 1 đứa con trai khoảng 5 tuổi nhưng không rõ cha đứa bé này là ai. Đáng nói, bà trùm ma túy dưới vỏ bọc là hot girl sang chảnh, có cuộc sống sung túc nên thi thoảng có những chuyến từ thiện tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi. (Ảnh: Saostar) Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Yến có 5 người tình khác nhau, đều là đàn em trong đường dây. Các đàn em được cô nuôi dưỡng, chu cấp và điều phối mỗi người mỗi việc. Trong số đó, đối tượng Trần Nguyên Vũ (SN 1982, ngụ Q.10) được coi là người tình chính. (Ảnh: Saostar) Cựu hoa khôi vũ trường bị bắt về tội mua bán chất ma túy: Tháng 8/2010, công an đã bắt Lê Thị Thu Thảo (36 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) khi đang nhận 10.000 viên thuốc lắc gửi từ Campuchia. Sau đó, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Thảo án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Người đẹp này kháng cáo xin giảm án hình phạt nhưng không được chấp nhận. (Ảnh: Saostar)