Hôm nay khai hội chùa Hương, nhiều điểm đặc biệt du khách cần lưu ý

Hôm nay (ngày 27/1, tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) chính thức khai hội với chủ đề "Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện".



Lễ hội diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão).

Du khách đi thuyền vào chùa Hương.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết, điểm đổi mới năm nay đó là hình thức bán vé thăm quan lễ hội chuyển từ vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử.

"Đến nay chúng tôi đã in vé hóa đơn điện tử và lắp đặt hoàn thiện mới hệ thống kiểm soát vé qua mã vạch QR Code với 10 lối kiểm soát vé, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ viên chức Ban quản lý di tích, thắng cảnh Hương Sơn thực hành hệ thống kiểm soát vé, đảm bảo thành thạo kỹ năng và công tác phối hợp giữa các công đoạn phối hợp được thuần thục, sẵn sàng đi vào hoạt động tại Lễ hội chùa Hương năm 2023", ông Hiển nói.

Ông Đặng Văn Cảnh - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thì cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với các sở liên quan và hướng dẫn Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh hoàn thiện đề án xây dựng xác định hướng tuyến, lộ trình và giá vận chuyển xe điện để tạo điều kiện cho du khách đảm bảo văn minh an toàn lịch sự.

The đó, huyện chỉ đạo thực hiện bỏ bán vé tại 2 vị trí cổng Tiên Mai, Đục Khê, điều phối các xe vào các bến xe giao cho UBND xã Hương Sơn quản lý đảm bảo tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, giao thông thuận tiện cho du khách, minh bạch trong việc thu phí dịch vụ bến bãi gửi xe.

"Huyện chỉ đạo UBND xã Hương Sơn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cải tạo, nâng cấp các các bãi đậu xe đảm bảo sức chứa đáp ứng được nhu cầu du khách, xây dựng các phương án điều tiết giao thông đảm bảo phù hợp, khoa học…", ông Cảnh nêu.

Ngoài ra, UBND huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Sở Du lịch tổ chức học tập triển khai đến cán bộ công nhân viên chức Ban quản lý thắng cảnh Hương Sơn và nhân dân trên địa bàn xã Hương Sơn về Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Luật giao thông đường thuỷ nội địa, quy chế tổ chức lễ hội, văn hoá ứng xử, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, về công tác phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng trong lễ hội.

Giao phòng văn hoá thông tin huyện phối hợp với UBND xã Hương Sơn xây dựng xong market mã QR tuyên truyền quảng bá những thông tin, hình ảnh, nét văn hóa, lịch sử Chùa Hương, treo ở các vị trí thuận lợi để du khách có thể dễ dàng quan sát thấy. Triển khai lắp đặt các điểm wifi miễn phí tại các điểm di tích, trạm kiểm soát vé, khu trung tâm của di tích...

Chỉ đạo UBND xã Hương Sơn tuyên truyền các hộ dân, hộ kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện rõ bỏ mật khẩu wifi để du khách dễ dàng truy cập Internet khi thăm quan, lễ phật tại Chùa Hương… Lắp dựng các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu, nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá trực quan phù hợp để du khách có được những thông tin cần thiết về khu di tích thắng cảnh, lễ hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trong lễ hội và xung quanh lễ hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho du khách về tham quan; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các chốt, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự trực 24/24h để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan an ninh, trật tự; đảm bảo trật tự ATGT đường bộ và đường thủy nội địa.