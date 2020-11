Học sinh đau đơn mất nhà, người thân do sạt lở đất ở Quảng Nam

Trận sạt lở đất kinh hoàng trưa ngày 28/10 tại thôn 3 xã Phước Lộc khiến 5 người chết, 8 người hiện đang mất tích đã biến nam sinh Hồ Văn Lan, học sinh lớp 10/2, trường THPT Dân tộc nội trú Phước Sơn thành trẻ mồ côi. Bố Hồ Văn Lan mất 6 năm về trước. Trận sạt lở đất vừa qua tại Phước Lộc đã cướp đi bà ngoại, mẹ và em gái của Lan khi họ ở trong ngôi nhà nhỏ bị vùi lấp do đất đá. Không còn nhà để về, ngoài nỗi đau mất người thân, tương lai của cậu học trò nghèo trở lên mịt mờ phía trước. Ảnh: Báo Quảng Nam. Tại hiện trường vụ sạt lở đất xã Trà Leng, không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh nữ sinh Hồ Thị Điệp - học sinh lớp 11, trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) gục khóc bên hai nấm mồ mới đắp sơ sài của bố mẹ em. Sạt lở đất đã vùi lấp ngôi nhà, khiến 2 bố mẹ của nữ sinh này tử vong.

Đau đớn cũng ập đến với em Lê Thanh Tú, học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Quảng Nam – con trai của Bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt. Sạt lở đất đã khiến ông Lê Hoàng Việt hiện vẫn đang mất tích trong đống đất đá và 7 người thân khác của Tú gồm cậu, mợ, dì, dượng, cháu và hai em của Tú. Người duy nhất trong gia đình Tú được cứu sống trong đống đổ nát là mẹ của Tú hiện cũng đang bị thương phải điều trị trong bệnh viện. Ảnh:Vietnamnet Vượt hàng chục km đường đèo sạt lở trở về nhà, nam sinh Hồ Văn Hải (học sinh lớp 10) Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My khóc nghẹn quỳ xuống nơi từng là nhà em gào lớn: “Ba mẹ ơi, con về rồi...”. Hải đã mất 8 người thân trong nhà, gồm bố mẹ, hai em trai ruột, anh rể và các chú bác. Lực lượng cứu hộ tìm thấy ba Hải chiều hôm qua, ông được chôn cất tại đồi Quế cách hiện trường chỉ vài trăm mét. Mẹ Hải cùng 6 người thân khác vẫn đang mất tích. Nỗi đau Trà Leng – được một phóng viên tại hiện trường viết: "Trận sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng và Trà Vân huyện Nam Trà My trong số hàng chục người không may mắn sống sót, có những em nhỏ đã ra đi vĩnh viễn. Các em ra đi, sách vỡ cũng nhòe trong lũ dữ. Tôi không thể cầm lòng khi thấy sách vỡ vương vãi khắp nơi". Sách vở học sinh được tìm thấy trong đống đổ nát ở Trà Leng. Ảnh: VGP Chủ trì phiên họp Chính phủ ngày 30/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu nhanh chóng đưa học sinh vùng bão lũ, thiên tai trở lại trường, có giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho học sinh sinh viên, các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ, bảo đảm duy trì chương trình, nội dung học tập, không để các em thiếu sách vở đồ dùng học tập; hết sức chú ý có phương án chủ động ứng phó với các đợt bão lũ, thiên tai có thể tiếp tục xảy ra. Ảnh: VGP Ngày 31/10, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ ngành Giáo dục miền Trung vượt qua khó khăn. Ảnh: VGP Trước mắt, các nguồn ủng hộ sẽ tập trung cho việc tặng sách, vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách, vở đến trường. Sau bão, hầu hết các em học sinh ở vùng lũ đều bị thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Video Vụ sạt lở vùi lấp 53 người: Đau đớn chứng kiến cả nhà bị vùi lấp trong đất đá.

