Hố ga, hố cáp "bẫy" người dân, bủa vây đường phố Hà Nội

Sáng 5/7, người dân tập thể dục trên đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội phát hiện anh T.H.V. (SN 1980, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong dưới hố cáp mất nắp đậy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân đi xe máy lao lên vỉa hè, ngã xuống hố và tử vong. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ.



Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ riêng tại đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội có tình trạng nắp cống, hố ga, hố cáp quang, cống thoát nước có tình trạng xuống cấp, hư hỏng, mất nắp... mà nhiều tuyến đường đang tồn tại tình trạng tương tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. (Ảnh ghi nhận tại đường Phạm Hùng) Dọc tuyến đường Phạm Hùng có nhiều hố cáp, hố thoát nước không được đậy nắp kín hoặc hư hỏng. Nhiều hố ga, nắp cống hư hỏng không có bất cứ biển cảnh báo nguy hiểm nào. Những kẻ hở lớn có thể khiến trẻ nhỏ tụt chân xuống nếu thiếu quan sát khi đi qua. Hố cáp viễn thông không được đậy nắp kín biến nó thành cái "bẫy" với người đi bộ. Dọc tuyến đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) cũng xuất hiện nhiều hố ga, nắp cống trên vỉa hè hư hỏng, xuống cấp... không bằng phẳng với mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân trên tuyến phố cho biết đã có trường hợp bị tai nạn do lao vào hố ga lọt thỏm so với mặt đường. Những nắp cống hư hỏng thế này là mối họa với người đi bộ. Tại Đại lộ Chu Văn An, Hà Nội, nhiều nắp cống nhô cao hơn mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Những chiếc nắp cống thế này chẳng khác nào cái "bẫy" với người dân khi lưu thông qua đây. Một hố cáp tại đầu đường Dương Đình Nghệ còn nguyên cả đám dây nhì nhằng nằm chình ình trên miệng hố cáp. Thiết nghĩ, để hạn chế những tai nạn thương tâm, không đáng có như sự việc ở Long Biên, Hà Nội, cơ quan quản lý ở địa phương, cơ quan chức năng cần sớm khắc phục tình trạng trên. >>>> Xem thêm video: Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp nắp hố ga. Nguồn: VTV24.

