Hiện trường vụ nữ nhân viên cửa hàng xăng bị đâm chết trong đêm

Khoảng 2h sáng 10/7, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là nhân viên một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã đang nằm ngủ ở hành lang cây xăng thì bất ngờ bị một người đàn ông lao vào đâm gục tại chỗ. Trong ảnh: Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. (ảnh: Vietnamnet). Bị đâm với một vết chí mạng, chị Phượng gắng gượng lết vào phòng- nơi một nam nhân viên khác cùng ca trực với mình đang ngủ để cầu cứu nhưng gục ngay trước cửa phòng. Trong ảnh: Người thân bàng hoàng khi hay tin chị Phượng bị sát hại. (ảnh: Công an TPHCM). Chị Phượng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Trong ảnh: Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang - nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Báo Nghệ An). Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại cửa hàng xăng dầu cho thấy, người đàn ông này bịt kín mặt bằng khẩu trang. Sau khi đâm nạn nhân, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án. (ảnh: Công an TPHCM). Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. (ảnh: CAND).

