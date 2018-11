Hiện trường lũ cuốn, sạt lở làm 10 người tử vong ở Nha Trang

Trận lũ cuốn xảy ra khoảng 7h sáng 18/11 tại khu vực xã Phước Đồng, TP Nha Trang. "Chúng tôi đang ăn sáng thì nghe tiếng rầm rầm, chạy ra thấy nhà cửa bị cuốn đi trong dòng nước cùng với đất đá", anh Hòa, nhà ngay khu vực xảy ra lũ kể.

Trận lũ cuốn xảy ra khoảng 7h sáng 18/11 tại khu vực xã Phước Đồng, TP Nha Trang. "Chúng tôi đang ăn sáng thì nghe tiếng rầm rầm, chạy ra thấy nhà cửa bị cuốn đi trong dòng nước cùng với đất đá", anh Hòa, nhà ngay khu vực xảy ra lũ kể.

Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi chỉ còn lại nền. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả một khu vực rộng lớn đã trở thành bình địa, đất đá ngổn ngang. Người dân hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà khi nước lũ đổ từ trên núi xuống. Hàng trăm mét khối đất, đá tràn từ trên núi đè sập nhiều ngôi nhà lúc sáng sớm. Theo UBND TP Nha Trang, hiện vẫn còn người đang bị vùi lấp trong đống đất đá, phải cần thời gian mà máy móc mới có thể tìm kiếm. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, ít nhất 12 người tử vong, mất tích vì sạt lở, mưa lũ ở Nha Trang. Trong ảnh là một nạn nhân được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường. Một nạn nhân khác được tìm thấy trưa cùng ngày. Ngoài công an, dân phòng, lực lượng tại chỗ tỉnh Khánh Hòa điều quân đội đến dọn dẹp hiện trường, tìm người dưới các đống đổ nát. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hàng chục hộ dân mất nhà. "Chúng tôi kêu gọi những hộ gia đình nhà chưa sập cũng di tản khỏi khu vực để tránh sự cố đất đá tiếp tục sạt xuống", lãnh đạo TP Nha Trang thông tin. Người dân được di dời ra khỏi khu vực xảy ra lũ cuốn. Người lớn tuổi được ưu tiên đưa ra trước. "Nhà sập gần hết, nhà tôi may mắn khi đã thức dậy, ra phía trước ngôi nhà. Nếu ở phía sau chắc không an còn sống", ông Hưng bàng hoàng. Người dân cố gắng thu dọn những gì còn sót lại, đưa ra ngoài sau cơn lũ. Xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Theo thông tin từ UBND TP Nha Trang, đến 14h ngày 18/11, trên địa bàn đã có ít nhất 10 người chết do mưa lũ, 2 người mất tích. Ảnh: Google Maps.