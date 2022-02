Hành trình phá án: Tội ác man rợ của gã trai giết tài xế đốt xác phi tang

Theo hồ sơ vụ án, sáng 29/11/2013, một người đi nhặt rác ở khu vực nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội hốt hoảng khi phát hiện xác một người đàn ông bị cháy đen, cổ và toàn thân có nhiều vết đâm. Vụ việc kinh hoàng đã làm chấn động vùng quê vốn yên bình. Đến 10h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín về sự việc trên. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã vào cuộc xuống hiện trường điều tra làm rõ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, xác nạn nhân đã bị cháy đen, trên người có 12 vết đâm. Nguyên nhân tử vong do bị đứt mạch cảnh. Khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu loang lổ trên đường, vương vãi trên bãi cỏ. Gần xác nạn nhân, Cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại được xác định là của người xấu số. Ngay sau đó, cơ quan Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Đến 13h cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân là Mai Văn Quảng (59 tuổi, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ông Quảng đã về hưu và hiện đang làm nghề "xe ôm" ở Bến xe Giáp Bát. Tại hiện trường, chiếc xe máy mà ông Quảng vẫn hành nghề đã “không cánh mà bay”. Quá trình điều tra, những người đồng nghiệp của ông Quảng ở bến xe cho biết, khoảng 19h ngày 28/11/2014, mọi người thấy ông Quảng vẫn ra bến xe đón khách bình thường. Cũng tại đây, một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, dáng người cao ráo đã thuê ông Quảng chở đi. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xem lại camera ở bến xe để nhận dạng đối tượng. Gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an các phòng nghiệp vụ, Công an Hà Nội được điều động đã phối hợp với Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ. Chân dung kẻ sát nhân nhanh chóng được dựng lên từ những thông tin thu thập được. Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), lên Hà Nội sinh sống và không có nghề nghiệp ổn định. Tại thời điểm gây án, Đạt đang trọ ở thôn Ích Vĩnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi các trinh sát đến thôn Ích Vĩnh thì Đạt không còn ở chỗ trọ. Đến 4h ngày 30/11/2013, khi tên sát nhân đang say giấc tại nhà riêng ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thì bị Cảnh sát ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định, là người ham chơi bời, có các mối quan hệ phức tạp. Do cần tiền ăn tiêu nên Đạt nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm. Khoảng 19h ngày 28/11/2013, Đạt đến khu vực Bến xe Giáp Bát, thuê ông Mai Hồng Quảng chở đến xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hắn nói với người lái xe ôm cần đến nhà bạn và hứa trả cho ông Quảng 150.000 đồng. Vì Đạt là khách quen nên ông Quảng nhận lời ngay. Khi đi đến gần chùa Đậu, ông Quảng dừng xe hỏi Đạt cần đi đường nào tiếp. Hắn nói cần đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, hắn quay lại, thấy ông Quảng đang đứng ở giữa đường đê, gã đến đứng sát phía sau ông Quảng, dùng tay phải rút ra con dao giấu ở túi áo khoác đâm nạn nhân liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy, bả vai, ngực và cổ người lái xe ôm. Thấy nạn nhân đã chết, Đạt vặn ốc ở chế khóa xăng để cho xăng chảy từ ống dây nhựa vào chai Lavie mà hắn mang theo từ trước. Xăng gần đầy chai, Đạt vặn ốc ở chế khóa xăng lại. Đạt đổ xăng vào vùng bụng, 2 tay, đầu ông Quảng rồi lấy bật lửa ga trong túi áo của Đạt ra, bật và châm lửa vào cổ tay áo bên phải của nạn nhân làm lửa bốc cháy. Hắn đạp xác nạn nhân xuống vệ đê. Ném con dao gây án xuống sông Nhuệ, lấy xe của ông Quảng đi về phòng trọ rửa chân tay và kiểm tra cốp xe máy Jupiter màu đỏ của nạn nhân. Thấy trong cốp xe có đầy đủ giấy tờ, Đạt mang xe của nạn nhân đi cắm được 4,5 triệu đồng. Sau đó Đạt đi ra Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội đi ôtô khách về quê để lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó. Ngày 27/3/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đạt tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

