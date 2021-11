Hành trình phá án: Kinh hãi bé gái bị cưỡng bức, vùi xác trong hố cao su

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa) Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé. Sáng hôm sau, gia đình anh Y Siêng phải nhờ đến loa truyền thanh của xã để huy động mọi nguồn lực tìm kiếm. Và đến 8h cùng ngày, mọi người tìm thấy HQuyên tại khu rẫy trồng cao su của một gia đình ở cùng buôn. Tuy nhiên, cháu bé đã chết, bị hung thủ vùi xác xuống cái hố nhỏ, hai chân lòi lên mặt đất. Cái chết đầy bí ẩn của cháu HQuyên khiến người dân hoang mang, bức xúc. Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo điều tra. Tổ công tác chuyên trách gồm các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được thành lập, hạ quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu HQuyên chết do bị vật cứng đập vào đầu gây vỡ sọ, tổn thương não dẫn đến tử vong. Đặc biệt, nhiều dấu vết để lại trên cơ thể cũng cho thấy bé HQuyên có dấu hiệu bị cưỡng hiếp trước khi bị giết. Theo thông tin điều tra ban đầu, trong buổi sáng 15/12/2012, chị HSoch (dì ruột của HQuyên) và anh Y Doch (cậu ruột) đi vét hố cà phê trong vườn gần nhà. Lúc này, ngoài cháu HQuyên còn có 2 cháu khác đang chơi. Khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Y Doch phát hiện gần đó có nhiều nhộng ve sầu nên rủ 3 cháu nhỏ cùng đi nhặt nhộng để nấu ăn. Sau đó, 2 cháu bé kia lần lượt ra về, còn lại HQuyên lang thang đi về phía nhà chị HSoch thì gặp cháu Y Cương Byă (11 tuổi, con trai của HSoch) đang nướng bắp và bẻ cho HQuyên một nửa và cô bé ra về. 11h, vợ chồng Y Doch vét hố cà phê xong thì vào nhà, không thấy HQuyên đâu thì nghĩ cháu đã về nên không ai quan tâm. Từ lúc đó không ai thấy bóng dáng cháu HQuyên. Từ những tình tiết thu thập được, tổ phá án đi đến nhận định cháu HQuyên bị hãm hại trên đường từ nhà chị HSoch về, thời điểm gây án có thể từ 10h30 đến 11h ngày 15/12/2012. Tuy nhiên, lúc cháu HQuyên bị giết cũng là giờ tan đồng, số thanh niên đi làm rẫy về hoặc qua lại khu vực này khá đông. Buôn Đắc Tuôr chủ yếu là người Mơ Nông, sự bất đồng ngôn ngữ cũng khiến tiến trình phá án gặp không ít khó khăn. Tiếp tục điều tra, công an xác định Y Hông Byă (19 tuổi, ở cùng buôn Đắc Tuôr) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Y Hông vốn làm nông, hơn một năm nay đã đến ở với vợ chồng chị gái là HVai Byă và anh Y Hoa Niê (đối diện gia đình chị HSoch). Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, Y Hông đã bỏ về ở hẳn tại nhà mẹ đẻ cũng trong buôn Đắc Tuôr, cách đó khoảng 1 km. Khi được yêu cầu tường trình về lịch làm việc và sinh hoạt của mình vào ngày xảy ra vụ việc, Y Hông đã đánh tráo lịch làm việc của ngày 15 sang ngày 16 và ngược lại. Trước những dấu hiệu khả nghi, tổ phá án đã quyết định triệu tập Y Hông lên làm việc. Bị truy vấn, Y Hông tỏ ra lúng túng, buột mồm thừa nhận hôm vụ án xảy ra y có đến hiện trường, nhưng là để... đi vệ sinh và nhìn thấy một hòn đá dính máu. Chính tình tiết này đã lật tẩy bộ mặt sát nhân của Y Hông, bởi hung khí được hung thủ đã dùng để sát hại cháu HQuyên vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng phá án cho mở rộng hiện trường tìm kiếm và phát hiện một hòn đá có dính lẫn lộn đất cát có kích thước đúng như Y Hông mô tả. Sau 2 ngày đêm chối tội, sáng 26/12/2012, kẻ sát nhân đã phải cúi đầu thừa nhận. Y Hông khai, khoảng 10h ngày 15/12, sau khi đi sạ lúa thuê cho một gia đình trú cùng buôn, Y Hông về lại nhà chị gái HVai. Anh rể Y Hoa đang ở trong nhà gỗ nên Y Hông sang nhà xây bên cạnh để nghỉ ngơi. Đứng trước hiên nhà, Y Hông thấy cháu HQuyên đang cầm nửa cái bắp đi ngang qua nên nảy sinh ý đồ xấu. Y Hông đi theo, đến đoạn đường vắng người bế cháu HQuyên đi vào bụi le gần rẫy cao su của gia đình gần đó rồi giở trò đồi bại. Do Y Hông có quen biết với Y Sáo (cậu của HQuyên) và đã từng đến nhà chơi nhiều lần, sợ cháu HQuyên về kể lại chuyện cho người lớn nghe nên y quyết định giết bé gái để bịt đầu mối. Sau đó, Y Hông bỏ xác cô bé xuống một hố nhỏ trong lô cao su, lấp đất lại rồi xuống suối tắm rửa, đốt chiếc quần đang mặc để phi tang. Ngày 15/9/2013, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Hồng Byă (20 tuổi, trú buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) mức án tử hình về tội “hiếp dâm trẻ em và giết người”. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

