Hành trình phá án: Gã trai giở trò đồi bại rồi sát hại người phụ nữ chăn trâu

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/7/2014, chị Âu Thị Ninh (40 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) lên đồi chăn trâu, nhưng đến đêm muộn, người thân vẫn không thấy chị đuổi trâu về chuồng. Đúng hôm đó, trời lại nổi mưa giông, cả nhà tìm cách liên lạc với chị Ninh nhưng không có kết quả. Đang học tại Hà Nội, con trai chị Ninh bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ. Vội vã gọi lại nhưng con trai chị Ninh chỉ thấy những hồi chuông đổ dài. Rồi bất ngờ, một người đàn ông bắt máy và gằn giọng: "Mày muốn mẹ mày sống thì đến gặp tao". Đêm hôm đó, mỗi khi nghe máy, người đàn ông bí ẩn chỉ nhắc lại câu nói lúc đầu. Cuối cùng, người này mới nhắn tin yêu cầu con trai chị Ninh chuẩn bị sẵn hai trăm triệu đồng tiền chuộc và tuyệt đối không được báo cảnh sát. Vì gia cảnh nghèo khó, không thể chạy vạy số tiền lớn như vậy nên gia đình người phụ nữ mất tích quyết định báo Công an. Trong đêm mưa bão, Công an huyện Yên Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Dưới cơn mưa xối xả, những người tìm kiếm vượt qua từng con dốc trơn lên đỉnh núi. Đầu tiên, người dân phát hiện đàn trâu vẫn tha thẩn nhai cỏ giữa bãi đất trống, nhưng quanh khu vực này, không có bất kỳ dấu vết của chị Ninh. Tiếp tục tỏa đi khắp nơi, đến rạng sáng 28/7/2013, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích nằm sấp trong bụi rậm. Trước những dấu hiệu hình sự, Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Phòng CSHS - Công an tỉnh Tuyên Quang và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân Âu Thị Ninh tử vong do đa chấn thương. Đặc biệt, căn cứ dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm. Phân tích đặc điểm, thời gian xảy ra vụ án, cơ quan Công an nghi ngờ hung thủ là người ở quanh hiện trường. Sau khi phát hiện nhiều dấu vết gần khu vực tìm thấy xác người phụ nữ mất tích, lực lượng phá án nhận định đã xảy ra vật lộn quyết liệt giữa nạn nhân và đối tượng. Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát đã rà soát các đối tượng nghi vấn ở quanh vùng. Cơ quan điều tra đặc biệt chú đến những nam giới bị trầy xước chân tay, mặt mũi không rõ nguyên nhân. Từ hướng điều tra này, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi can số một là Kiều Phước Thọ (23 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Theo tài liệu điều tra, ngày xảy ra sự việc, bố mẹ Thọ xuống Hà Nội chữa bệnh. Thỉnh thoảng Thọ vẫn lên thăm nương keo của gia đình ở gần hiện trường vụ án. Khi đám tang chị Ninh được tổ chức, người dân xác nhận Thọ có đến xem nhưng thái độ khác thường. Tại cơ quan Công an, Thọ tỏ ra lì lợm, cãi chày cãi cối hòng bác bỏ những chứng cứ được các điều tra viên đưa ra. Ngay cả khi cơ quan công an phát hiện trong điện thoại của Thọ lưu các tin nhắn gửi đe dọa gia đình nạn nhân, đối tượng vẫn cãi cùn: "Các chú công an tự bắn vào máy của cháu". Sau gần một ngày đấu tranh, Thọ đã thừa nhận hành vi phạm tội dã man đối với người phụ nữ cùng xã. Theo đó, hôm xảy ra vụ án, Thọ mặc áo mưa, cầm theo dao quắm đi thăm ruộng lúa ở gần nhà. Sau đó, do tiện đường nên Thọ đi thẳng lên thăm nương keo. Phát hiện trâu của chị Ninh gặm cỏ trong nương, Thọ liền dùng chuôi dao đánh trúng trán nạn nhân. Cố gắng bỏ chạy nhưng chị Ninh đã bị trượt chân, ngã úp mặt vào bụi cây ven đường. Lúc này, Thọ đuổi kịp nên lao vào đạp và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu chị Ninh. Tưởng nạn nhân đã chết, Thọ cầm theo dao quay lại nhặt đồ dùng cá nhân của chị Ninh giấu vào bụi cây gai cạnh lối mòn. Khi chị Ninh tỉnh lại, định bỏ chạy thì bị Thọ phát hiện. Với sức trai tráng, trong chốc lát, Thọ đã đuổi kịp người phụ nữ mang thương tích. Sợ bị người làng phát hiện, Thọ lôi người phụ nữ bất tỉnh ngược lên đỉnh đồi. Quyết giết người phụ nữ chăn trâu, sau đó kéo nạn nhân vào bụi rậm. Tiếp đến là hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tháng 5/2016, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo Kiều Phước mức án hình về tội danh giết người, 3 năm tù về tội hiếp dâm. Hình phạt chung cho hai tội danh là tử hình.

