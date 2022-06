Hành trình phá án: Cái chết thương tâm của người phụ nữ vắng chồng

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 22/2/2014, ông Tường không thấy vợ mình ở nhà như thường lệ nên vô cùng lo lắng, gọi điện thoại sang hỏi nhà người quen cũng không có. Ông vội vàng cùng các con và bà con lối xóm đi tìm kiếm khắp nơi. Suốt đêm cùng ngày, cả thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nhốn nháo không ngủ vì chuyện bà Nguyễn Thị Nhiều (vợ ông Tường) mất tích. Sáng ngày 23/2/2014, một số người dân đi nhặt củi đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện xác của bà Nhiều tại khu rừng tràm cách nhà khoảng 500 mét. Cả thôn Thọ Bắc bàng hoàng khi nghe tin bà Nhiều chết. Thông tin về cái chết bất thường của bà Nhiều nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Tịnh Thọ đã lập tức triển khai lực lượng để xác minh làm công tác bảo vệ hiện trường đồng thời gấp rút báo cáo lên Công an huyện Sơn Tịnh để cử bộ phận chuyên trách về điều tra, phá án. Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Sơn Tịnh đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phòng CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra, cử 20 cán bộ lên nắm tình hình tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu. Cùng với đó thông báo ngay cho Phòng kỹ thuật hình sự trưng cầu giám định pháp y, Công an khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là một vụ giết người cướp tài sản. Nhiều khả năng thủ phạm và nạn nhân có mối quan hệ quen biết trước nên thủ phạm mới rủ nạn nhân ra phía vườn tràm để giết. Hung khí gây án là dao vì để lại những vết cắt trên cổ nhưng cũng tại vì chiếc cổ cũng có những vết bầm tím như là nạn nhân bị bóp cổ trước đó. Người nhà cho biết nạn nhân đã bị lấy đi một đôi bông tai đeo, sau đó thủ phạm còn vào nhà lục soát lấy đi 1 chỉ vàng vào khoảng 4 triệu đồng. Tại nhà của nạn nhân, cơ quan chức năng cũng thu được nhiều dấu vết như đường vân nghi ngờ hung thủ để lại. Ngày 11/3/2014, từ một nguồn tin của cơ sở, cơ quan điều tra đã tập trung vào một số đối tượng khả nghi có nhiều dấu hiệu bất minh đó là Nguyễn Văn Tình (SN 1995, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng Tình là người quê gốc ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chính là thôn giáp danh với xã Tịnh Thọ. Tình có ông bà ngoại là hàng xóm với gia đình nhà chị Nhiều. Thông tin cho biết, ngày 22/2/2014, có thấy tình xuất hiện ở thôn Thọ Bắc gần nhà bà Nhiều. Lập tức lãnh đạo ban chuyên án đã chỉ đạo xác minh nhanh nguồn tin, kết quả xác định Tình có mặt ở khu vực này sau đó đi đâu thì không ai biết. Lý lịch và quan hệ của Tình nhanh chóng được thu thập đầy đủ, lãnh đạo ban chuyên án lập tức cử ngay một tổ công tác đi huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk để xác minh đối tượng tình nghi chính. Lên đến Đắk Lắk thì được biết Tình đã đi vào TP HCM. Tuy nhiên, do địa bàn TP HCM quá rộng nên đối tượng lại di biến rất khó truy lùng. Để bắt nhanh hung thủ tổ trinh sát đã sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và nhờ sự hỗ trợ của các công an tỉnh bạn bằng một biện pháp nghiệp vụ khôn khéo các trinh sát đã buộc đối tượng Tình phải quay về lại Đắk Lắk. Một mẻ lưới được giăng ra ngay tại bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Các trinh sát đã nhanh chóng vào vai các thành phần khác nhau ở bến xe. Mọi con mắt đều hướng vào hành khách đi trên chuyến xe đường dài trên chuyến xe Miền Đông về huyện Ea H'leo. Khi đối tượng Tình vừa đặt chận xuống bến xe thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Tình cùng chị gái về quê ăn Tết tại nhà ông bà nội, sau khi lên Đắc Lắk được vài ngày, Tình lặng lẽ trở về Quảng Ngãi để tiếp tục vui chơi. Lần này, Tình không về ở nhà ông bà nội mà ở nhà một người bạn ở gần nhà cũ tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây Tình ăn tiêu và đánh bạc nên chả mấy chốc mà tiền ăn chơi đã cạn kiệt. Đúng lúc túng tiền, Tình nhớ lại hôm Tết thấy bà Nhiều đeo bông tai bằng vàng. Thêm vào đó, Tình nghe thông tin sau Tết chồng bà Nhiều sẽ đi làm ăn xa nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Khoảng 12h ngày 22/2/2014, Tình giấu một con dao trong người rồi sang nhà bà Nhiều rủ bà đi bắt tổ ong ở ngoài rừng keo. Khi đến rừng keo cách nhà khoảng 500 mét. Thừa lúc nạn nhân không để ý, Tình đã bóp cổ bà đến bất tỉnh rồi kéo vào trong một rừng cây, thấy nạn nhân còn thở Tình dùng dao mang sẵn trong người cắt cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi lấy đôi bông tai của nạn nhân đang đeo, Tình về nhà lục lọi khắp nhà nạn nhân lấy đi một chỉ vàng và 4 triệu đồng rồi bỏ trốn. Với tội ác tày trời của mình Tình đã bị phát luật trừng trị với bản án rất nặng. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

