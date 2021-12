Hành trình phá án: Bí ẩn xác chết nam đồng tính với 2 vết đâm chí mạng

Theo hồ sơ vụ án, chiều 2/2/2013 (tức 22 Tết Quý Tỵ) tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Hà Nội, gia đình ông Hòa có vào căn nhà nơi mình cho thuê để quét dọn gian nhà thờ, chuẩn bị thắp hương cúng ông Công, ông Táo về chầu trời thì phát hiện thấy mùi thối bốc ra từ căn phòng thuê trọ của anh Mai Xuân Nghị (SN 1972 có hộ khẩu thường trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) trong khi cửa vẫn đang khóa ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình ông Hòa đã gọi người trong thôn đến phá cửa vào bên trong, phát hiện anh Nghị đã chết trên giường, xác đang trong giai đoạn phân hủy. Ngôi nhà này gia đình ông Hòa không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), cho anh Nghị thuê trọ từ năm 2005 đến nay. Căn phòng anh Nghị thuê ở chỉ rộng chừng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Ngoài anh Nghị, còn có 1 nam thanh niên là người quen của gia đình ông Hòa ở nhờ trên gác của gian phòng thờ này. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT – CAH Thanh Trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người anh Nghị có 2 vết đâm tại vùng cổ và ngực (trúng tim) và thu giữ 1 con dao nhọn dính máu nạn nhân tại đầu giường. Bước đầu cơ quan Công an xác định nạn nhân bị mất 2 ĐTDĐ. Qua rà soát, cơ quan Công an đã loại khỏi diện nghi vấn nam thanh niên là người quen của gia đình ông Hòa cùng ở trong ngôi nhà với anh Nghị. Theo tài liệu xác minh, nam thanh niên này đi làm từ sáng đến khuya với về và vào phòng của mình ngủ, không để ý đến mùi thối bốc ra trong căn phòng trọ của anh Nghị, bởi cho rằng mùi “khó ngửi” là do chuột chết quanh khu nhà... Do nạn nhân không có vợ, hành nghề bán hàng qua mạng và quá trình thuê trọ chỉ ở một mình, sống khép kín, thỉnh thoảng có bạn trai qua chơi và ngủ lại phòng trọ nên công tác điều tra gặp khó khăn. Nhận định giữa nạn nhân và đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết, nhiều khả năng là quan hệ đồng tính và thời gian gây án của thủ phạm trong khoảng từ đêm 20 đến rạng sáng 21/1. Hướng điều tra được lực lượng của Đội Điều tra hình sự CAH Thanh Trì, Đội Điều tra trọng án 1 và Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Phòng CSHS – CATP Hà Nội khẩn trương dựng lại toàn bộ di biến động của nạn nhân trong khoảng 2 tuần trước khi phát hiện sự việc cũng như các mối quan hệ của nạn nhân, nhất là mối quan hệ có biểu hiện đồng tính; đồng thời tập trung kiểm tra, khai thác máy tính cá nhân của nạn nhân. Nỗ lực tập trung công sức, trí tuệ rà soát trên 100 địa chỉ quen biết cũng như các mối quan hệ của nạn nhân có biểu hiện đồng tính đến ngày 7/2 (tức 27 Tết), lực lượng tham gia phá án đã khoanh diện một đối tượng quen biết với nạn nhân qua mạng Internet có nickname là “Huy”, khoảng 20 tuổi. Trên cơ sở tấm ảnh của đối tượng tên Huy, ban chuyên án tiếp tục xác minh và xác định đối tượng có tên thật là Bàn Phúc Trung (SN 1992), HKTT ở xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (gây án tại Hải Dương trong năm 2010). Lập tức một tổ công tác lên đường tới huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhưng đối tượng Trung không có mặt ở nơi cư trú. Hàng loạt các mối quan hệ xã hội, người thân trong gia đình của Bàn Phúc Trung được các thành viên ban chuyên án chia các mũi khẩn trương rà soát tại nhiều tỉnh như Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam. Qua đó, ban chuyên án phát hiện một quan hệ họ hàng của Trung ở vùng dân tộc H Mông, cạnh mỏ khai thác thiếc thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là vùng rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của Công an xã Tân Long, Công an huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tổ công tác của Công an huyện Thanh Trì và Đội Điều tra trọng án 1 Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã bắt giữ được Bàn Phúc Trung vào lúc 22h30 ngày 1 Tết Quý Tỵ 2013 tại nơi ẩn náu ở một lán trại trên núi cao. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trung khai nhận, quen biết anh Nghị qua mạng nên ngày 20/1/2013 đã đến nơi trọ của anh Nghị để bán dâm. Quá trình mua bán dâm, giữa 2 bên xảy mâu thuẫn (vào khoảng 3h ngày 21/1), Trung đã vớ con dao nhọn để ở giá sách gần đầu giường đâm 2 nhát vào ngực và cổ anh Nghị làm anh tử vong, sau đó cướp đi 2 ĐTDĐ và 1 dây chuyền bạc của anh Nghị rồi bỏ trốn. Số tài sản cướp được, Trung đã bán lấy tiền ăn tiêu hết. Đến 7h30 ngày 2 Tết, hung thủ Bàn Phúc Trung gây án giết người, cướp tài sản tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì đã được tổ công tác dẫn giải về Hà Nội. Ngày 18/1/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Bàn Phúc Trung tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là tù chung thân. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

