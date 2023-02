Hàng nghìn người về phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng

Phủ Tây Hồ thờ công chúa Liễu Hạnh tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây, ở số 52 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng Giêng hàng vạn du khách thập phương đến đây để dâng hương, cầu may mắn, công việc hanh thông thuận lợi và bình an. Theo tìm hiểu của phóng viên, dịp rằm tháng Giêng năm nay lượng khách đến Phủ Tây Hồ đông hơn nhiều so với năm ngoái. Trên đường đi vào Phủ, các phương tiện tham gia giao thông luôn trong tình trạng nối đuôi nhau. Càng về trưa, người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ càng đông hơn. Du khách đến Phủ Tây Hồ vào Rằm tháng Giêng chủ yếu cầu bình an, bên cạnh đó muốn chiêm ngưỡng Phủ, nơi đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng di tích Lịch sử-Văn hóa ngày 13 /2/1996. Ngoài ra, tại sân phủ có một cây si cổ thụ cũng đã được công nhận là "cây di sản Việt Nam", và ở kề bên Phủ còn có đền Kim Ngưu thờ Trâu Vàng theo truyền thuyết. Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ - cho biết, sau hai năm gián đoạn bởi dịch COVID-19, năm nay người dân được tự do đi lễ nên lượng người đổ về rất đông. "Ngay từ sáng mùng 1 Tết cho đến mùng 5 Tết và đến rằm tháng Giêng, lượng khách đến với phủ Tây Hồ rất đông. Năm nay công tác phục vụ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được ban quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tốt", ông Hồi nói. "Đặc biệt chúng tôi luôn nhắc nhở du khách vứt rác đúng nơi quy định, không vứt xuống hồ Tây. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận Tây Hồ cũng túc trực để ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra và nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định. Đồng thời, cấm người dân đốt hương bên trong nơi thờ tự để hạn chế nguy cơ cháy", ông Hồi thông tin. Ban Quản lý Phủ Tây Hồ khuyến cáo người dân khi dâng lễ ngày Rằm xong nên đi về sớm, tránh tụ tập đông người trong khuôn viên phủ. Du khách đến thắp hương cầu bình an, may mắn. >>> Xem thêm video: Nét đẹp đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng. Nguồn: THBT.

