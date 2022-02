Khách đổ về đông, Phủ Tây Hồ giới hạn người dân vào dâng lễ

Sáng nay (15/2), Phủ Tây Hồ đông nghịt người tới dâng lễ ngày Rằm tháng Giêng. Theo quan niệm "đi lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng" nên ngày này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Do thời tiết thuận lợi nên ngay từ sáng sớm lượng người đổ về Phủ đã tăng mạnh so với những ngày trước đó. Về gần trưa, Phủ Tây Hồ càng có nhiều bạn trẻ tới dâng hương làm lễ cầu may. Bên trong Phủ tuy không đông như mọi dịp Rằm tháng Giêng đầu năm nhưng nhưng cũng có tình trạng không giữ khoảng cách. Phủ Tây Hồ đã bố trí người hướng dẫn người dân vào dâng lễ trong Phủ thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Khi đủ số lượng người, Phủ Tây Hồ sẽ tạm đóng cửa để giới hạn người vào dâng lễ. Những người muốn vào Phủ dâng lễ phải chia thành từng nhóm, chờ nhóm bên trong ra thì ở bên ngoài mới được vào. Nhiều người đã đứng ở các cửa Phủ để vái vọng vào trong. Khu vực hoá vàng cũng được yêu cầu hạn chế tập trung đông người.

