Hàng loạt cao ốc Hà Nội bị sương mù dày đặc "nuốt chửng"

Ghi nhận của PV vào sáng 6/2, cho thấy toàn bộ khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, những tòa nhà cao tầng bị sương mù mù che phủ chỉ thấy 5-6 tầng phía dưới. Một số KĐT, các toà nhà cao tầng đều bị lớp sương mù dày đặc bao phủ khó nhìn thấy. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội cũng tràn ngập sương mù. Ghi nhận tại tuyến đường Tôn Thất Thuyết (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào khoảng 8h sáng, dễ nhận thấy lớp sương mù khi đi qua các tòa nhà cao tầng, nhiều tòa nhà gần như bị che lấp khi nhìn từ xa. Đường Trần Duy Hưng ở những điểm cao quan sát, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Tại điểm giao giữa đường Trần Duy Hưng - Đường Phạm Hùng do lớp sương dày nên cũng hạn chế tầm nhìn. Ghi nhận tại đường Dương Đình Nghệ vào 9h30 sáng cùng ngày. Khoảng vài ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém nên việc xuất hiện sương mù kéo dài cũng khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Do xuất hiện sương mù, cộng với thời tiết se lạnh vào buổi sáng nên nhiều người hạn chế ra đường. Do thời tiết lạnh nhiều người phải mặc nhiều lớp áo khi lưu thông trên đường. Hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm và duy trì đến hơn 10h nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hà Nội ngộp thở trong màn sương mù dày đặc. (Nguồn: VTC)

