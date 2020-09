Hai Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: Mong sớm bắt được thủ phạm

Hơn hai tháng qua, vợ chồng Việt kiều Canada anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993) bận rộn hơn với sự xuất hiện của cô con gái Zoey của họ. Zoey là kết quả của tình yêu và niềm an ủi của hai vợ chồng Nghiêm trong những ngày đen tối, khó khăn nhất khi anh Nghiêm phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật tìm lại sự sống. Anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm là hai nạn nhân trong vụ án tạt axit, cắt gân chân chấn động xảy ra vào đêm 9/2/2019 (Mùng 5 Tết Kỷ Hợi) ở Quảng Ngãi. Hai vợ chồng Nghiêm vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong đêm Mùng 5 Tết Kỷ Hợi khi họ bị hai đối tượng tạt a xít, cắt gân chân. Nghiêm kể, anh cùng gia đình đến ăn tối tại một khu du lịch sinh thái ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - đây là một bữa ăn gia đình sum họp sau thời gian dài xa quê hương của anh Nghiêm. Trên đường Nghiêm chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến buổi tiệc thì gặp chuyện, các đối tượng ra tay rất chớp nhoáng khiến anh không kịp phản ứng. Anh Nghiêm cho biết: “Tôi chạy xe máy chở bạn gái chạy đến ngã tư Thiên Đàng thì có 2 thanh niên bịt kín mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát. Chúng gọi tên tôi rồi tạt axit vào mặt tôi. Do bị bỏng rát, nhắm kín mắt tôi bị ngã xuống đường”. Khi cố bò ra giữa đường để tìm người giúp, Nghiêm bị hai đối tượng trên tiến đến cắt 3 nhát dao vào chân. Gây án xong, các đối tượng phóng xe máy trốn khỏi hiện trường. Sau khi bị hai kẻ lạ mặt tấn công, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mặt, gương mặt bị hủy hoại, còn chị Trâm bị bỏng nhẹ. Nghiêm và Trâm được chuyển ra Đà Nẵng điều trị, ngày 15/2/2019 công ty bảo hiểm ở Canada điều máy bay đưa cả hai sang Thái Lan, rồi qua Canada tiếp tục điều trị. Theo chị Trâm, hơn một năm rưỡi qua là thời gian đen tối, khó khăn nhất đối với vợ chồng chị. Nghiêm phải thực hiện hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, thời gian tới Nghiêm vẫn tiếp tục thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để chỉnh lại tai và mũi. Chị Trâm nói: “Có những khoảng thời gian tôi thấy thật mệt mỏi với sợ bệnh viện. Có những cuộc phẫu thuật Nghiêm phải thực hiện nhiều lần. Mỗi lần anh ấy vào phòng mổ là những chuỗi ngày chịu đựng đau đớn và mất ngủ triền miên đối với tôi”. Sau hàng loạt cuộc phẫu thuật, Nghiêm phải thích nghi với cuộc sống mới, diện mạo mới, quá khứ kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh hai nạn nhân. Chị Trâm kể, nếu không phải ở trong phòng phẫu thuật hay lúc ngủ thì hầu hết thời gian anh Nghiêm đều đeo khẩu trang. Phải mất một khoảng thời gian dài, gia đình mới có thể thuyết phục, Nghiêm vượt qua nỗi mặc cảm ngoại hình để đi ra ngoài. Cũng theo chị Trâm: “Lúc đầu, anh Nghiêm mặt cảm nặng và ngại ra đường vì ngoại hình của mình, anh ấy cứ nằm lì trong nhà ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng khi phát hiện tôi có em bé, điều đó giống như là món quà hoàn hảo mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng tôi. Anh Nghiêm mạnh mẽ hơn, siêng năng tập luyện và tràn đầy hy vọng trong cuộc sống”. Nghiêm cho rằng, hơn một năm rưỡi qua đây là thời gian khó khăn, mọi thứ sụp đổ, cảm giác buồn bã, tiêu cực bao quanh anh, cho dù cố thoát ra nhưng vẫn không thể vượt qua. Anh Nghiêm tâm sự: “Có nhiều lúc, tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho tôi và không muốn người thân trong gia đình chịu khổ. Thế rồi, mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận lại niềm vui, điều ý nghĩa trong cuộc sống. Ngoài sự chăm sóc tận tình của y tá, động viên của bác sĩ giúp tôi vượt qua. Nhưng quan trọng nhất là tình yêu thương của mẹ, người vợ và thiên thần nhỏ Zoey đã giúp tôi vượt qua thời điểm đen tối nhất của cuộc đời”. Nói về cuộc sống hiện tại, hai vợ chồng Nghiêm cho biết, cuộc sống đã dần ổn định, rất hạnh phúc vì sự có mặt của cô con gái. Dù đang ở Canada, nhưng gia đình vẫn cảm thấy không an toàn, luôn sống trong nơm nớp sợ hãi khi mà kẻ gây án vẫn chưa bị bắt. Theo chị Trâm, Công an Việt Nam và Interpol Canada vẫn thường liên lạc để điều tra vụ án. “Hơn một năm rưỡi qua, chưa ngày nào vợ chồng tôi không nghĩ về đêm kinh hoàng đó. Chỉ mong, có một ngày kẻ gây án bị bắt và chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Có như vậy gia đình chúng tôi mới không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ kẻ thù như hiện nay” - Chị Trâm cho biết. Anh Nghiêm bộc bạch, hôm nào cũng đọc tin tức và trông ngóng thông tin từ phía Công an Việt Nam với hy vọng kẻ gây án sớm bị bắt. “Cho dù thời gian tới tôi phải thực hiện thêm nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đối với tôi điều đó đã dần quen. Chỉ mong, kẻ gây án, người đứng sau bị bắt và chịu sự trừng phạt thích đáng”- Anh Nghiêm chia sẻ. Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để điều tra kẻ gây ra vụ Việt kiều Canada bị cắt gân tạt axit. Vị này cho biết thêm: “Bước đầu đã xác định được một số nghi phạm liên quan đến vụ án. Chúng tôi đang đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an hỗ trợ, phối hợp với Cảnh sát và Interpol Canada để tiếp điều tra, bắt kẻ gây án”. >>> Xem thêm video: Hai Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt axit, cắt gân chân. Nguồn: VTV1.

