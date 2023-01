Hải Phòng: Truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Vào khoảng 01h17 ngày 18/01/2023, chị Lê Thị Bình (sinh năm 1972, trú tại Tổ 12 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng) một mình đi xe đạp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt BigC, đến khu vực trước số 400 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng thì bị một xe ô tô con (chưa xác định được biển kiểm soát) đâm từ phía sau dẫn đến tai nạn.

Ảnh minh họa (Internet) Hậu quả, chị Bình tử vong. Phương tiện ô tô có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đã rời khỏi hiện trường. Qua rà soát, nhận định xe ô tô gây tai nạn có đặc điểm là xe ô tô con loại 5 chỗ, màu sơn đen.



Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ngô Quyền yêu cầu người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên ra trình báo làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ngô Quyền để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị những người lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn biết về vụ tai nạn giao thông nêu trên cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền phục vụ công tác điều tra.

