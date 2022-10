Hải Phòng: Khởi tố kẻ chém trọng thương người đàn ông trước cổng BV

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/6/2022 tại Cổng bệnh viện mắt Hải Phòng tại số 17/383 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng anh Nguyễn Văn H, 41 tuổi, trú tại phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng bị một nhóm nam giới đi xe máy đến, dùng hung khí chém thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Các đối tượng Tuấn Anh, Đại, Trung, Lâm

Ngày 15/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng . Quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã xác định 04 đối tượng gồm: Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú quán Thôn Nhân Mục, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phạm Văn Đại, sinh năm 1994, trú quán Điềm Niêm, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1995, trú quán 7/79 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1990, trú quán Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã tham gia thực hiện hành vi dùng hung khí chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại và Nguyễn Văn Trung về hành vi Cố ý gây thương tích. Đối với Nguyễn Văn Lâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyên Văn Lâm.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.