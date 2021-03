Hải Phòng: Đang truy bắt đối tượng đâm người phụ nữ tử vong giữa phố

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Hải Phòng bị một đối tượng đâm tử vong trên một con ngõ gần nơi sinh sống. Các lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Ngày 7/3, các lực lượng công an TP Hải Phòng đang tập trung truy bắt đối tượng dùng dao đâm một người phụ nữ tử vong vào trưa cùng ngày tại ngõ Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quân Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Con ngõ nơi xảy ra vụ án.

Thời điểm 11h trưa ngày 7/3 tại ngõ Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng), bà T.T.H (53 tuổi, trú tại số 35 ngõ Đặng Kim Nở) bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm hàng chục nhát vào người. Bà H. tử vong với con dao còn cắm trên người. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Cát Dài, Công an quận Lê Chân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Một lãnh đạo phường Cát Dài cho biết, hiện nay lực lượng công an đang tập trung điều tra vụ việc và truy bắt hung thủ gây án . Nghi phạm bước đầu được xác định là đối tượng N.H.T (30 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) – cháu của nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ…

