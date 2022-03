Hải Dương yêu cầu công ty Huy Hoàng di dời “núi” phế liệu nhựa

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã có báo cáo gửi Cục bảo vệ môi trường miền Bắc về 5.000 tấn phế liệu (chủ yếu là nilon) được Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương tập kết tại khu vực ven đê sông Thái Bình (phường Hải Tân, TP Hải Dương) trong thời gian dài gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết, theo phương án công nghệ và biện pháp thi công hạng mục xử lý bãi rác Soi Nam, rác thải sau khi được sàng lọc, phân loại, tùy theo tính chất mà có biện pháp xử lý cho phù hợp, trong đó nilon sau phân loại sẽ được làm sạch, ép kiện đem đi tái chế. Từ tháng 7/2019, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương lắp đặt thêm các máy sàng và dây chuyền tạo hạt 2 nhựa để tái chế nilon. Tuy nhiên, 6 tháng sau, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã dừng hoạt động tái chế nilon tại khu vực dự án do lo ngại hoạt động tái chế làm ảnh hưởng đến khu dân cư, dẫn đến tình trạng tập kết nilon sau khi giặt, rửa tại khu vực dự án. Đến nay, trong khu vực dự án còn khoảng 5.000 tấn nilon (đã qua giặt, rửa, đóng kiện) chờ chuyển đi xử lý. Các kiện nilon sau khi giặt, rửa về cơ bản không phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài nếu không được che phủ, bảo quản tốt sẽ dễ gây phát tán ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hai phương án được Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương để xử lý lượng nilon hiện đang tập kết tại khu vực dự án. Phương án 1: Xem xét, tạo điều kiện cho công ty thuê lại 10.000 m2 đất trong khu quy hoạch xử lý chất thải tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tập kết tạm khối lượng nilon trong giai đoạn trước mắt và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để công ty xây dựng xưởng tạm để sản xuất hạt nhựa. Thời gian thuê đất để thực hiện xử lý toàn bộ lượng nilon là 20 tháng. Phương án 2: Cho phép công ty thực hiện xử lý lượng rác đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng, KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh (Hải Dương). Khi đó, công ty sẽ di chuyển toàn bộ lượng nilon hiện đang tập kết trên để xử lý cùng với lượng rác chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng. Thời gian hoàn thành việc xử lý lượng nilon và lượng rác đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng là 20-24 tháng; kinh phí xử lý bãi rác Đồng Vọng, công ty đề nghị được hỗ trợ 30% so với đơn giá xử lý trên mỗi tấn rác được phê duyệt. Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương cũng có văn bản về 3 việc đề xuất xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng và nghiên cứu, đề xuất lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải, công suất từ 150- 200 tấn/ngày đêm tại khu Đồng Vọng , phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Chí Linh xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho rằng, phương án 1 không có cơ sở pháp lý để tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương. Về phương án 2, những năm gần đây bãi rác Đồng Vọng đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Cộng Hòa và đời sống của người dân khu vực lân cận, đã phát sinh nhiều đơn thư, phản ánh của nhân dân cũng như các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (gần đây nhất, ngày 25/2/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được phản ánh của nhân dân về hoạt động của bãi rác Đồng Vọng gây ô nhiễm môi trường và đề nghị đóng cửa bãi rác). Do đó, nếu chấp thuận phương án 2, quá trình thực hiện Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương không đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Khu công nghiệp và các hộ dân trong khu vực. Công ty TNHH Huy Hoàng cần làm rõ phương án đầu tư, công nghệ xử lý báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP Chí Linh thẩm định, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho rằng, việc tập kết nilon sau giặt, rửa tại khu vực dự án là không đúng với phương án xử lý đã cam kết (nilon sau giặt, rửa được đem đi tái chế), gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương khẩn trương lựa chọn giải pháp xử lý, vận chuyển toàn bộ các kiện nilon đang tập kết trong khu vực Dự án đến nơi xử lý. Mới đây, tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải tại bãi rác Soi Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu chủ dự án khẩn trương vận chuyển toàn bộ khối lượng nilon đã qua giặt, rửa ra khỏi khu vực dự án đến nơi tập kết theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022. Quá trình vận chuyển, tập kết chủ đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, có biện pháp che phủ, hạn chế tối đa các tạp chất rửa trôi, thẩm thấu ra môi trường xung quanh. UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Dương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển toàn bộ khối lượng nilon ra khỏi dự án đến nơi tập kết, xử lý theo quy định. Sau thời hạn trên, nếu nhà đầu tư không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phải tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Kim Tuyển - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đây là việc thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Nếu Sở này không xử lý được, Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc mới vào cuộc chỉ đạo, xử lý. Hiện Công ty Huy Hoàng đã dùng bạt che chắn 5000 tấn phế liệu tập kết tại đây. >>> Mời độc giả xem thêm video Biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật. Nguồn: THĐT

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã có báo cáo gửi Cục bảo vệ môi trường miền Bắc về 5.000 tấn phế liệu (chủ yếu là nilon) được Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương tập kết tại khu vực ven đê sông Thái Bình (phường Hải Tân, TP Hải Dương) trong thời gian dài gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết, theo phương án công nghệ và biện pháp thi công hạng mục xử lý bãi rác Soi Nam, rác thải sau khi được sàng lọc, phân loại, tùy theo tính chất mà có biện pháp xử lý cho phù hợp, trong đó nilon sau phân loại sẽ được làm sạch, ép kiện đem đi tái chế. Từ tháng 7/2019, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương lắp đặt thêm các máy sàng và dây chuyền tạo hạt 2 nhựa để tái chế nilon. Tuy nhiên, 6 tháng sau, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã dừng hoạt động tái chế nilon tại khu vực dự án do lo ngại hoạt động tái chế làm ảnh hưởng đến khu dân cư, dẫn đến tình trạng tập kết nilon sau khi giặt, rửa tại khu vực dự án. Đến nay, trong khu vực dự án còn khoảng 5.000 tấn nilon (đã qua giặt, rửa, đóng kiện) chờ chuyển đi xử lý. Các kiện nilon sau khi giặt, rửa về cơ bản không phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài nếu không được che phủ, bảo quản tốt sẽ dễ gây phát tán ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hai phương án được Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương để xử lý lượng nilon hiện đang tập kết tại khu vực dự án. Phương án 1: Xem xét, tạo điều kiện cho công ty thuê lại 10.000 m2 đất trong khu quy hoạch xử lý chất thải tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tập kết tạm khối lượng nilon trong giai đoạn trước mắt và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để công ty xây dựng xưởng tạm để sản xuất hạt nhựa. Thời gian thuê đất để thực hiện xử lý toàn bộ lượng nilon là 20 tháng. Phương án 2: Cho phép công ty thực hiện xử lý lượng rác đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng, KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh (Hải Dương). Khi đó, công ty sẽ di chuyển toàn bộ lượng nilon hiện đang tập kết trên để xử lý cùng với lượng rác chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng. Thời gian hoàn thành việc xử lý lượng nilon và lượng rác đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng là 20-24 tháng; kinh phí xử lý bãi rác Đồng Vọng, công ty đề nghị được hỗ trợ 30% so với đơn giá xử lý trên mỗi tấn rác được phê duyệt. Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương cũng có văn bản về 3 việc đề xuất xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã chôn lấp tại bãi rác Đồng Vọng và nghiên cứu, đề xuất lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải, công suất từ 150- 200 tấn/ngày đêm tại khu Đồng Vọng , phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Chí Linh xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho rằng, phương án 1 không có cơ sở pháp lý để tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương. Về phương án 2, những năm gần đây bãi rác Đồng Vọng đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Cộng Hòa và đời sống của người dân khu vực lân cận, đã phát sinh nhiều đơn thư, phản ánh của nhân dân cũng như các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (gần đây nhất, ngày 25/2/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được phản ánh của nhân dân về hoạt động của bãi rác Đồng Vọng gây ô nhiễm môi trường và đề nghị đóng cửa bãi rác). Do đó, nếu chấp thuận phương án 2, quá trình thực hiện Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương không đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Khu công nghiệp và các hộ dân trong khu vực. Công ty TNHH Huy Hoàng cần làm rõ phương án đầu tư, công nghệ xử lý báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP Chí Linh thẩm định, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho rằng, việc tập kết nilon sau giặt, rửa tại khu vực dự án là không đúng với phương án xử lý đã cam kết (nilon sau giặt, rửa được đem đi tái chế), gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương khẩn trương lựa chọn giải pháp xử lý, vận chuyển toàn bộ các kiện nilon đang tập kết trong khu vực Dự án đến nơi xử lý. Mới đây, tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải tại bãi rác Soi Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu chủ dự án khẩn trương vận chuyển toàn bộ khối lượng nilon đã qua giặt, rửa ra khỏi khu vực dự án đến nơi tập kết theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022. Quá trình vận chuyển, tập kết chủ đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, có biện pháp che phủ, hạn chế tối đa các tạp chất rửa trôi, thẩm thấu ra môi trường xung quanh. UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Dương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển toàn bộ khối lượng nilon ra khỏi dự án đến nơi tập kết, xử lý theo quy định. Sau thời hạn trên, nếu nhà đầu tư không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phải tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Kim Tuyển - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đây là việc thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Nếu Sở này không xử lý được, Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc mới vào cuộc chỉ đạo, xử lý. Hiện Công ty Huy Hoàng đã dùng bạt che chắn 5000 tấn phế liệu tập kết tại đây. >>> Mời độc giả xem thêm video Biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật. Nguồn: THĐT