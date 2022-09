Hà Nội: Vô tư sang đường, người dân như “đùa giỡn với tử thần“

Tại các khu đô thị lớn, các cây cầu vượt hay hầm dành cho người đi bộ có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ. Tuy nhiên, do thói quen tiện sang đường mà một số người dân đã phớt lờ những cây cầu vượt. Một người đàn ông sang đường ngay trước cả dòng ô tô, xe máy như "đùa giỡn với tử thần" dù cách đó mấy bước là cây cầu vượt. Trên đường Giải Phóng có cây cầu vượt dành cho người đi bộ, nhưng vẫn còn nhiều người vô tư sang đường. Chỉ cách một đoạn ngắn nhưng tốp bạn trẻ kia vẫn băng qua đường Xuân Thủy mà không sử dụng cầu vượt bộ hành. Một bạn trẻ tranh thủ đường vắng đã chạy băng qua phố Tây Sơn. Sau đó, người phụ nữ này cũng bước sang đường Tất cả đều có vẻ như không để ý đến cây cầu vượt bên cạnh mình. Cây cầu vượt trên phố Thái Hà, trong khi người phụ nữ này đang lên cầu vượt theo quy định thì sau giải phân cách cứng trên đường, một người khác lại vô tư băng qua đường. Người đàn ông rảo bước sang đường ngay trước mũi xe ô tô đang xuống cầu. Mặc nhiên qua đường dù đã có cầu vượt hay vạch sơn trắng dành cho người đi bộ, nhiều khi đã vô tình phạm lỗi cũng như coi thường sự an toàn cho bản thân. Tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng lưu ý sự phân bổ vị trí sang đường một cách hợp lý. Trong ảnh là một người sang đường Hồ Tùng Mậu sai vị trí, nhưng cả một đoạn dài không có lối sang đường dành cho người đi bộ. Hay một điểm đỗ xe buýt trên phố Cầu Giấy, nhưng cũng không có vạch sơn sang đường. Vậy là mọi người cứ mặc nhiên sang. Sự việc này gây nguy hiểm cho chính họ và cả những người đang tham gia giao thông. Trong ảnh là cổng sau bệnh viện Bạch Mai trên phố Phương Mai, có rất đông người nhà bệnh nhân qua đường... ...nhưng trên đường cũng không có vạch sơn trắng dành cho người đi bộ sang đường. Hoặc như có vị trí sang đường cũng như tín hiệu đèn, nhưng bạn trẻ kia đang sang đường không đúng. Để các cây cầu bộ hành phát huy được giá trị. Ngoài việc tính toán xây dựng, lắp đặt các điểm cầu vượt dành cho người đi bộ sao cho phù hợp, các cơ quan truyền thông cũng như lực lượng chức năng cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân vì chính sự an toàn của họ. >>> Xem thêm video: TP HCM không đổi giấy đi đường sau 6/9 nếu kéo dài giãn cách. Nguồn: ĐTHĐT.

