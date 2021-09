Bao người “xộ khám” vì làm giả giấy đi đường như GĐ Cty Hattech Hà Nội?

Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội làm giả giấy đi đường: Dù không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh, nhưng để qua chốt kiểm dịch tại địa bàn tỉnh huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Lưu Ngọc Hiền (SN 1984, Giám đốc Công ty CP Hattech ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội) đã làm giả giấy đi đường để đi qua chốt. Ngày 14/9, Hiền bị Công an thị xã Duy Tiên bắt. Phát hiện nhóm làm giả giấy đi đường: Do dịch bệnh COVID-19, không có việc làm nên các đối tượng đã bàn nhau làm giả giấy đi đường kiếm tiền tiêu xài. Mỗi giấy đi đường được bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khám xét nhà của các đối tượng, Công an thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19. Ngày 9/9, 4 đối tượng này bị TP HCM bắt giữ. Cụ ông làm giả hàng loạt giấy đi đường: Ông Nguyễn Xuân Phẩm (66 tuổi, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai), chủ tiệm photocopy đã scan màu nhiều bản giấy đi đường và chứng nhận tiêm vắc xin để bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh. Ngày 9/9, ông Phẩm bị Công an TP Biên Hòa tạm giữ hình sự. Tình nguyện viên chốt kiểm dịch làm giả giấy đi đường: Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) và Phan Quốc Phong (29 tuổi, quê Nghệ An) là tình nguyện viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 của phường Tân Bình, TP Dĩ An đã làm giả giấy đi đường và hồ sơ để tiêm vắc xin để trục lợi. Ngày 1/9, Ngọc, Phong bị Công an TP Dĩ An tạm giữ để điều tra. Làm giả giấy đi đường, tự ký tên giám đốc công ty để qua chốt: Đ.N.H (SN 1993; trú Đống Đa, Hà Nội) tự làm giấy đi đường, ký giám đốc công ty rồi mượn dấu của Công ty cổ phần DPS đóng dấu để đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Ngày 25/8, H. khi đi tới một chốt ở phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) thì bị phát hiện. Nhân viên công ty dược ở Sài Gòn làm giả giấy đi đường: Để đi giao hàng cho khách, một số nhân viên công ty dược đã làm giả giấy đi đường (do Công an TP HCM cấp) nhưng bị Công an quận 10 phát hiện. Khám xét chỗ ở của 5 người liên quan, Công an tìm thấy 10 giấy đi đường giả chưa điền thông tin, 4 điện thoại, máy photocopy... Ngày 27/8, Công an quận 10 đã triệu tập 5 người này để điều tra. Tự làm giấy đi đường giả để ra đường: Đoàn Ngọc Huy (SN 1993; trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã tự làm cho mình một tờ giấy đi đường theo mẫu, rồi giả chữ ký lãnh đạo Công ty và mượn con dấu để đóng vào giấy nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Ngày 25/8, Huy đi qua địa phận quận Hai Bà Trưng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Giám đốc tự ký giấy đi đường cho mình để đi… trộm cắp: Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) thành lập công ty và đứng tên Giám đốc, sau đó tự ký giấy đi đường cho mình để đi trộm cắp tài sản. Ngày 23/8, Nhàn trên đường đi trộm cắp thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện và bắt giữ. >>>> Xem thêm video: Phá đường dây làm giả giấy đi đường, giất tiêm vắc xin ở TP HCM. Nguồn: ANTV.

Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội làm giả giấy đi đường: Dù không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh, nhưng để qua chốt kiểm dịch tại địa bàn tỉnh huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Lưu Ngọc Hiền (SN 1984, Giám đốc Công ty CP Hattech ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội) đã làm giả giấy đi đường để đi qua chốt. Ngày 14/9, Hiền bị Công an thị xã Duy Tiên bắt. Phát hiện nhóm làm giả giấy đi đường: Do dịch bệnh COVID-19, không có việc làm nên các đối tượng đã bàn nhau làm giả giấy đi đường kiếm tiền tiêu xài. Mỗi giấy đi đường được bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khám xét nhà của các đối tượng, Công an thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19. Ngày 9/9, 4 đối tượng này bị TP HCM bắt giữ. Cụ ông làm giả hàng loạt giấy đi đường: Ông Nguyễn Xuân Phẩm (66 tuổi, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai), chủ tiệm photocopy đã scan màu nhiều bản giấy đi đường và chứng nhận tiêm vắc xin để bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh. Ngày 9/9, ông Phẩm bị Công an TP Biên Hòa tạm giữ hình sự. Tình nguyện viên chốt kiểm dịch làm giả giấy đi đường: Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) và Phan Quốc Phong (29 tuổi, quê Nghệ An) là tình nguyện viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 của phường Tân Bình, TP Dĩ An đã làm giả giấy đi đường và hồ sơ để tiêm vắc xin để trục lợi. Ngày 1/9, Ngọc, Phong bị Công an TP Dĩ An tạm giữ để điều tra. Làm giả giấy đi đường, tự ký tên giám đốc công ty để qua chốt: Đ.N.H (SN 1993; trú Đống Đa, Hà Nội) tự làm giấy đi đường, ký giám đốc công ty rồi mượn dấu của Công ty cổ phần DPS đóng dấu để đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Ngày 25/8, H. khi đi tới một chốt ở phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) thì bị phát hiện. Nhân viên công ty dược ở Sài Gòn làm giả giấy đi đường: Để đi giao hàng cho khách, một số nhân viên công ty dược đã làm giả giấy đi đường (do Công an TP HCM cấp) nhưng bị Công an quận 10 phát hiện. Khám xét chỗ ở của 5 người liên quan, Công an tìm thấy 10 giấy đi đường giả chưa điền thông tin, 4 điện thoại, máy photocopy... Ngày 27/8, Công an quận 10 đã triệu tập 5 người này để điều tra. Tự làm giấy đi đường giả để ra đường: Đoàn Ngọc Huy (SN 1993; trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã tự làm cho mình một tờ giấy đi đường theo mẫu, rồi giả chữ ký lãnh đạo Công ty và mượn con dấu để đóng vào giấy nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Ngày 25/8, Huy đi qua địa phận quận Hai Bà Trưng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Giám đốc tự ký giấy đi đường cho mình để đi… trộm cắp: Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) thành lập công ty và đứng tên Giám đốc, sau đó tự ký giấy đi đường cho mình để đi trộm cắp tài sản. Ngày 23/8, Nhàn trên đường đi trộm cắp thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện và bắt giữ. >>>> Xem thêm video: Phá đường dây làm giả giấy đi đường, giất tiêm vắc xin ở TP HCM. Nguồn: ANTV.